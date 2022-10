Prevén que tormenta Karl genere lluvias intensas en los estados del Golfo de México

La tormenta tropical Karl ocasionará lluvias de fuertes a intensas este miércoles en los estados del Golfo de México, donde podría tocar tierra el viernes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el último aviso del SMN, Karl se localizó a 275 kilómetros al este-noreste de Tuxpan, y a 300 kilómetros al nor-noreste del puerto de Veracruz, ambos municipios del estado de Veracruz.

El ciclón, que se formó este martes, presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y se desplaza hacia el nor-noroeste a 9 kilómetros por hora, de acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Karl avanzará en los próximos días hacia Veracruz, donde podría tocar tierra este viernes, aunque ya como baja presión remanente, según la proyección del SMN.

La tormenta, que está en interacción con la entrada de humedad por una zona de baja presión con potencial ciclónico ubicada al sur de Oaxaca, ocasionará lluvias “puntuales intensas”, de 75 a 150 milímetros, en regiones de Puebla y Veracruz.

También se pronostican precipitaciones “muy fuertes” en zonas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, así como “fuertes” en Campeche, Tabasco y Tamaulipas.

La #TormentaTropical #Karl se localiza esta mañana a 275 km de Tuxpan, #Veracruz. Su nubosidad provocará #Lluvias intensas en #Puebla y Veracruz, #Rachas de #Viento de 50 a 60 km/h y #Oleaje de 1 a 3 m en costas de Veracruz y #Tamaulipas. Detalles en https://t.co/iGFK4ksszu pic.twitter.com/5zo0qB3aGt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2022

Asimismo, la circulación de Karl propiciará rachas de viento de hasta de 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

“Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas, vientos fuertes y posibles granizadas, y ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados”, advirtió el SMN.

Por otro lado, avisó de un fenómeno con 20 % de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical a 120 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Escondido, Oaxaca.

Karl es el decimotercer ciclón con nombre de esta temporada del Atlántico, incluyendo los huracanes Danielle, Earl, Fiona, Ian y Julia.

En mayo pasado, las autoridades mexicanas pronosticaron la formación de hasta 40 ciclones con nombre para 2022, lo que calificaron como una “temporada activa”, y pronosticaron que del total de ciclones tropicales generados al menos 5 impacten en el país. Tropical Storm #Karl Advisory 4: Air Force Plane Finds Karl Moving Slowly Northward. https://t.co/tW4KeFW0gB— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 12, 2022 4 AM CDT Oct 12 Key Messages for Tropical Storm #Karl:



Heavy rainfall is a flash flooding risk with mudslides possible in higher terrain across portions of Veracruz and Tabasco states in Mexico.



Latest Advisory: https://t.co/QeW7b9Xr67 pic.twitter.com/YAY6ZbqL0q— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 12, 2022

