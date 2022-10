Rafael Nieves, ex miembro de LCDLF2, ya tiene problemas con el equipo de las mujeres en Exatlón USA

Rafael Nieves, ex miembro de La Casa de los Famosos 2, es parte de la nueva edición de Exatlón USA. El novio de Julia Gama es parte del equipo rojo, “team famosos”, que no la está pasando muy bien en las pruebas. Y parece que a Rafa este programa de competencias físicas también se le está haciendo difícil, más no sólo por las pruebas sino por la convivencia.

Hace unos días atrás, éste realizó un comentario que incendió el humor de algunas de las participantes de su equipo. El mexicano dijo: “Nunca hay que confiarse”, una frase, consejo, que bajo el estrés de la competición y en la derrota no necesariamente fue bien recibido.

Sus compañeras le hicieron ver que ellas no se han confiado, que no se resume así el haber perdido o ninguna de sus derrotas. El mexicano defiende sus palabras y siente que a muchas de sus compañeras no les gusta escuchar ni consejo ni crítica.

El público en este sentido está dividido: a él le achacan el ir perdiendo y no ser de los mejores por el lado de los hombres, razón por la cual le dicen que no debería estar emitiendo juicios de opinión, mientras que otras personas aseguran que él no está ofendiendo a nadie con sus palabras y que éstas no deberían ser sacadas de contexto.

“Muy creídas las rojas: Katherine y Marizol. No tiene nada de malo lo que dijo Rafa. Es verdad no deben confiarse”, dicen algunos fans. Pero sobre Rafa también, otros, tienen mucho que decir: “Dios mío, Rafa es el de menos porcentaje. No hace puntos, no aporta al equipo y viene a criticar a las mujeres que dan todo y lo hacen mejor que él. ¿Cuál ego Rafa?. recuerda que esta es una competencia de habilidades físicas, no es de chisme como La Casa de los Famosos, en vez de criticar deberías dar más y esforzarte más. De lo contrario la próxima eliminación vas a salir. Estás muy viejo para criticar a tus compañeros, cuando tú no das la talla. Compite más y critica menos”.

