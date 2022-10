Natalia Alcocer acusa a Rafael Nieves de misógino y Julia Gama le responde llamándola: “Feminista barata”

Para muchos hoy Natalia Alcocer se equivocó y Julia Gama, ambas ex participantes de La Casa de los Famosos 2, la puso en su sitió con palabras fuertes y claras. Una de las cuentas de Instagram dedicada a LCDL2 compartió que el origen de esta discusión surgió luego de que la rubia comentara una publicación donde se muestra una discusión de Rafael Nieves, novio de Gama, con sus compañeros en Exatlón.

Alcocer comentó dicha publicación escribiendo la palabra “misógeno”. Este hecho no pasó desapercibido por Julia Gama quien salió en defensa de su pareja sin dudarlo, exigiéndole a la modelo que se abstenga de seguir con este tipo de comentarios y que se límite, básicamente, a vivir su vida sin interferir en la de los demás, que ni pendientes están de ella.

Aquí las palabras de la joven modelo brasileña: “Natalia Alcocer ya, ubícate pinch* feminista barata. Para tu información Rafa es un hombre increíble, que de verdad sabe respetar y valorar a las mujeres. Quizá no lo entiendas, porque nunca en tu vida tuviste la suerte de tener alguien así a tu lado“.

Sigue: “Ahora, te invito a cuidar de tú vida que al parece anda bien destrozada y olvídate de nosotros, que estamos bien felices y ocupados viviendo la nuestra”. Pero esto no terminó aquí, la ex participante de La Casa de los Famosos le lanzó un último pero fulminante mensaje: “Yo, por ejemplo, antes de este infeliz comentario tuyo, ni me acordaba que existías, es como dicen: “la gente feliz no molesta”, así que deseo que seas muy, pero muy feliz”.

La pelea que desató el comentario de Natalia Alcocer está en Instagram y son muchos los que consideran que Rafael Nieves no le faltó el respeto a su compañera, Marisol en Exatlón USA. E incluso destacan que éste siempre ha sido un compañero y un caballero, aseguran que es ella -Marisol- la que parece haberla tomado en contra del mexicano.

En la discusión se puede ver cómo una de sus compañeras de equipo le está pidiendo a Marisol que pare, que se detenga y que deje de hablar. “Mary ya”, le decía. “Mary ya. Mary mírame”, repetía, pero Marisol decidió seguir y no parar.

Los mensajes de la gente en la discusión de Rafa y Marisol demuestran mayor apoyo hacía el mexicano, y aún cuando algunos aseguran que Rafa es “el malo del cuento”, estos pensamientos parecen ser menos en comparación a los que sí le están brindando su apoyo.

Aquí les compartimos algunos de los mensajes a favor de Rafael: “Marisol, maleducada, falta de respeto, y no se sabe comportar. Rafa no le ha hecho nada, es complejos que tiene que trabajar para mejorar, como persona espero salga pronto de la competencia”, “Qué triste ver cómo Marisol ha cambiado esa actitud, Rafa es todo un caballero, siempre ha demostrado respeto por todos sus compañeros de trabajo. Me parece inaceptable que ella esté quebrando el equipo”.

En cuanto a las palabras de Julia, el público también la apoya y esto le dicen a Natalia Alcocer: “Uy Julia le dio con todo, se la comió y con buenas palabras”, “Muy bien Julia” y “Que ocupe -Natalia Alcocer-solucionar su problema legal con su ex marido… Bye”.

Lee más de los personajes de La Casa de los Famosos aquí:

Daniella Navarro habla de su depresión: “Busqué ayuda: tuve que ir a terapia”

Jimena Gállego anuncia cambios para ‘La Casa de los Famosos 3’: un fanático podrá participar en el reality show

Salvador Zerboni le contesta a Juan Rivera y dice que él pensaba que sólo Lupillo era hermano de “La Diva de la Banda”