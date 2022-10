Vuelve el ‘culebrón Mbappé’: Posibles destinos del astro francés si deja el PSG

Poco ha tardado en surgir una nueva polémica alrededor de Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain luego de su renovación al final de la temporada pasada. Y es que en las últimas horas, medios franceses han asegurado que el jugador quiere cambiar de aires lo antes posible y el club estaría de acuerdo.

Ahora surge la duda que envolvió al delantero durante toda la campaña pasada, ¿Cuál será su nuevo destino? Para ello, el diario británico ‘The Sun’, ya ha hecho una lista de cinco equipos que podrían lanzarse a la carga por fichar internacional con la selección de Francia.

Según el rotativo inglés, la mayoría de los equipos que podrían quedarse con Kylian Mbappé, son de la Premier League: Manchester City, United, Chelsea y Liverpool. A estos se le sumaría el Real Madrid, pese a que el diario ‘Marca’ ha negado que los merengue lo quieran ahora.

Kylian Mbappe 'will leave PSG' and has ‘already signed’ for new club as he jets out of Paris https://t.co/3ldU9dY8VN — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 12, 2022

Liverpool sería el equipo con mayores probabilidades de adquirir al jugador del PSG debido a que mantuvo conversaciones con Mbappé la pasada temporada, sin embargo, las chequeras de los otros tres equipos ingleses podrían imponerse en la negociación.

Por otra parte, el exjugador danés Jan Aage Fjortoft, quien además es cercano a la familia y entorno de Erling Haalad, ha dicho desde hace meses que la permanencia de Mbappé en el PSG siempre fue una estrategia desde el Parque de los Príncipes y que el jugador ya tiene un acuerdo “firmado y cerrado” con el Real Madrid para unirse a los blancos tras el Mundial de Qatar. …like I have said for a long time…after the World Cup Mbappé will join Real Madrid either in the first or the second transfer- window. My tip is that that deal is already signed and locked up someway https://t.co/o2v67SWD9O— Jan Aage Fjørtoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 💛💙 (@JanAageFjortoft) October 11, 2022

Entretanto, el equipo parisino ha querido calmar las aguas en las últimas horas, desmintiendo que el jugador haya manifestado algún deseo de salir en un futuro cercano.

