Murió empleado escolar baleado en la cabeza al salir de clases; adolescente detenido en Nueva York

Javier Oates, joven de 19 años, fue arrestado ayer por la policía de Nueva York como sospechoso de la muerte de Ethan Holder, empleado del Departamento de Educación (DOE) baleado el martes al salir de su trabajo en Brooklyn.

Holder, también de 19 años, recibió un disparo en la cabeza y resultó gravemente herido en una tienda de comestibles en Avenue M en Flatlands, la tarde del martes. Agonizó durante varias horas hasta morir ayer en Brookdale Hospital.

Apenas en septiembre había comenzado a trabajar como sustituto y el martes acababa de salir de su trabajo en “P.S. 203 Floyd Bennett School” cuando le dispararon, según las autoridades. Se dirigía a una tienda de comida en la esquina de Avenue M y Utica Ave. en el vecindario Flatlands, cuando un hombre armado le disparó al menos cuatro rondas alrededor de las 2:50 p.m.

New York City Schools staffer dies of his injuries following shooting in Brooklyn. Suspect is in custody.https://t.co/MYpFa1a2Y8 — The Tornado News (@TheTornadoNews) October 13, 2022

El herido corrió hacia el negocio “Star’s Mini Market” en la esquina, donde se desplomó. “Le dispararon afuera y él estaba tratando de correr adentro”, dijo un hombre que trabaja en la tienda. “Cayó boca arriba dentro de nuestra puerta”.

Las fuentes dijeron que Holder era el objetivo previsto del pistolero. Oates fue procesado por cargos de homicidio, posesión y uso criminal de un arma de fuego, destacó Pix11.

Fuentes policiales dijeron que Oates confesó haber disparado cuando lo interrogaron ayer. El residente de Bath Beach, que tenía el brazo derecho en un cabestrillo cuando lo sacaron de la comisaría, no respondió a las preguntas de los periodistas, detalló NBC News. I am in contact with the school’s principal and will ensure that the students have the counseling services they need as they grapple with this tragedy and will be working with the NYPD to increase security around the school. https://t.co/0r0KPeYEf0— Chancellor David C. Banks (@DOEChancellor) October 11, 2022

En un comunicado, el canciller escolar de la ciudad de Nueva York, David C. Banks, dijo el martes que estaba “desconsolado porque uno de nuestros dedicados empleados fue víctima de violencia sin sentido con armas de fuego al azar”, y que se ha puesto en contacto con el director de PS 203 para asegurarse de que los estudiantes reciban asesoramiento.