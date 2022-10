Robert Lewandowski sobre el Balón de Oro: “Es posible que Benzema lo gane, si no lo suspenden”

Muchos recuerdan la temporada del 2020 cuando el Coronavirus acechó al mundo y afectó ampliamente el desarrollo de cada una de las Ligas del fútbol del viejo continente. En donde incluso, los actos con gran presencia de públicos fueron suspendidos y muchos jugadores vieron como no pudieron recibir algunas premiaciones.

En el caso de Robert Lewandowski, es muy peculiar y que muchos de sus seguidores, e incluso compañeros, nunca olvidarán. Debido a que en tan mencionado año, el atacante polaco ganó todos los títulos y marcó una gran cantidad de goles con el Bayern de Múnich.

Específicamente, alzó la Bundesliga, la UEFA Champions League, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa con un conjunto bávaro que en su momento, era una aplanadora. No obstante, al estar prohibido los eventos con gran presencia de fútbol, The France Football decidió no entregar el premio, dejando al polaco sin su primer Balón de Oro.

“Esto es un Real Madrid-Barcelona, no un Lewandowski-Benzema. Es probable que el Balón de Oro lo gane Benzema. Si no lo cancelan”, una respuesta con mucha ironía de parte de Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski tiene claro al próximo ganador del Balón de Oro.pic.twitter.com/D3eBXDFp2U — VarskySports (@VarskySports) October 13, 2022

Es importante resaltar que, la suspensión de dicho evento, ha dejado muy mal parado a esta organización que a lo largo de los años ha entregado este prestigioso premio al mejor futbolista de cada temporada. No obstante, actualmente los seguidores de este deporte siguen exigiendo que le reconozcan el mismo al polaco.

De hecho, el argentino Lionel Messi cuando se alzó con su séptimo premio el pasado año, en donde también estuvo como finalista Robert Lewandowski, se rindió ante él y de hecho, le exigió a The France Football que tenían que darle su Balón de Oro por su increíble año con el Bayern de Múnich.

Ahora, con su presencia en el FC Barcelona, el polaco querrá cerrar su carrera ganando de una vez por todas el Balón de Oro, no obstante, los catalanes están a un paso de quedar eliminados de la fase de grupos de la UEFA Champions League, lo cual le restarían puntos al atacante de buscar el premio como azulgrana; al menos por este 2022.

