¿Verdad o mentira? filtran la lista final del Balón de Oro y dan como ganador a Karim Benzema

Karim Benzema es el favorito para conquistar el primer Balón de Oro de su carrera gracias a su estupenda temporada con el Real Madrid en donde levantó la Liga, la Copa del Rey y la UEFA Champions League, después de vencer al Liverpool en Francia.

No obstante, a pesar de que es el favorito, aún falta tiempo para conocer los verdaderos resultados de las votaciones finales de dicho galardón. No obstante, en las últimas horas se ha filtrado una lista en donde el francés es el número uno y ganador, aunque no se descarta que sean simple rumos o una imagen adulterada.

Claro está, con esta ya mencionada lista, muchos podría dar por hecho a Karim Benzema como el nuevo mejor jugador del mundo, uniéndose a un selecto grupo del Real Madrid que han levantado este trofeo en su carrera.

🚨 ¡Se filtra la posible clasificación del Balón de Oro!



🔥 Ganaría Benzema, Vini estaría en el podio…¡y Courtois décimo! pic.twitter.com/NrdfbMkBwt — MadridistaReal (@RMadridistaReal) September 30, 2022

Hay que resaltar también que, Benzema superó teóricamente de manera fácil a Sadio Mané, actual jugador del Bayern de Múnich, a Mohamed Salah del Liverpool y a Robert Lewandowski quien juega actualmente en el FC Barcelona.

Por otra parte, Vinicius Jr. sorpresivamente está en el tercer puesto de los sufragios, algo que para muchos suponer ser un gran logro para un jugador que se está convirtiendo en uno de los mejores del mundo y un referente para el Real Madrid.

Más allá de haberse filtrado esta lista, todo se deberá esperar a las próximas tres semanas cuando se llevará a cabo la gala del Balón de Oro y en donde se conocerá el ganador del mismo y de los otros galardones.

