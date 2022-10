Courtois es baja para el Madrid en el Clásico

Una de las peores noticias que podía recibir el Real Madrid de cara al Clásico de este domingo, se ha materializado: Thibaut Courtois, el portero con el que el club blanco ha ganado todos los partidos de esta temporada que él ha disputado, no estará frente al FC Barcelona.

A principios de semana previo al empate 1-1 del Madrid ante el equipo ucraniano Shakhtar Donetsk, el entrenador de los merengues Carlo Ancelotti, había asomado que existían posibilidades de que el belga estuviera bajo los tres palos este 16 de octubre.

Pero a pesar de que durante las últimas semanas el guardameta titular del conjunto blanco había puesto todo de sí para llegar al primer Real Madrid vs Barcelona de la temporada, el preparador físico del equipo, Antonio Pintus, le señaló que lo mejor era no exponerse para evitar ocasionar incluso una lesión de mayor gravedad que no le permita jugar hasta diciembre o asistir a Qatar 2022 con la selección de Bélgica.

Courtois, que llegó lesionado tras el parón de selecciones, se ha perdido los últimos cuatro partidos del conjunto merengue (Dos por La Liga y dos por Champions League). El motivo ha sido una ciatalgia, que se traduce en un dolor en el trayecto del nervio ciático.

Lunin tendrá la responsabilidad

Como ha sido las últimas semanas, el ucraniano Andriy Lunin defenderá el arco del Real Madrid. Sus actuaciones en los partidos que ha jugado esta temporada han dejado buenas sensaciones y esa es una buena noticia para el equipo.

En dos partidos que ha jugado La Liga, a Lunin le han encajado un gol. En Champions le marcaron dos durante la ida y vuelta de fase de grupos contra el Shakhtar.

