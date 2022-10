Marc Anthony y Maluma se abrazan con mucha emoción en medio de un concierto: “Te amo con toda mi alma”

El Estadio Olímpico de Atahualpa en Quito, Ecuador, fue el escenario en el que Marc Anthony y Maluma protagonizaron un momento en el que vio el respeto, admiración y cariño que los intérpretes se tienen mutuamente.

El mágico momento comenzó con unas palabras de Maluma hacia Marc Anthony, a quien le agradeció por formar parte de su vida y haberle enseñado el camino.

“Gracias por señalarme el camino de la vida y no el de la música, el de la música está escrito. Lo que tu me has enseñado está en el corazón. Te amo, te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida y por enseñarme tantas cosas”, dijo Maluma desde el escenario.

Tras ese discurso, Maluma le dijo al boricua que le quería dar un abrazo y el intérprete de ‘Flor Pálida’ se acercó, se dieron un beso, un gran abrazo y se hablaron cara a cara.

Este momento ha causado la reacción de los fanáticos de ambos artistas en las redes sociales. Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer: “Es simplemente un abrazo AGRADECIDO de Maluma, son abrazos de amistad, bendiciones”, “Mutua administración de cantantes de generaciones distintas, me pareció muy sincero y de buena lid”, “Por un instante creí que habría beso”, “Eso sé llama tenerse mutuo Cariño y respeto, no vengan a querer hacer morbo”, “Que lindos los dos cantantes fue un abrazo muy efusivo y hay respeto por parte de los dos” y “muy bien pues se puede ver un afecto muy sincero entre los dos famosos bendiciones para ellos”, son parte de las palabras del público.

Maluma y Marc Anthony tienen una amistad desde hace muchos años y han colaborado juntos musicalmente, en la versión salsa de ‘Felices los 4’, un tema que en principio es del cantante olombiano, nacido en Medellín.

Sigue leyendo: Marc Anthony y Nadia Ferreira presentan al nuevo miembro de su familia

Dayanara Torres confiesa que Marc Anthony la convirtió en una mujer sumisa y no la dejaba ni manejar