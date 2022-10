Marc Anthony y Nadia Ferreira presentan al nuevo miembro de su familia

Marc Anthony y su prometida Nadia Ferreira compartieron en sus cuenta de Instagram una serie de fotos con el nuevo integrante de su familia: se llama Blue Muñiz Ferreira y es un pequeño perro de color blanco con algunas partes de su pelaje en tono marrón claro.

El nuevo integrante de esta familia fue presentado estando sobre los brazos de Ferreira y junto a Marc Anthony, a quien parece que está por darle un beso en una de estas fotografías.

El pequeño perro, de la raza Pomeranian, ya tiene su cuenta de Instagram con el usuario bluemunizferreira y ya hay una foto de él con más de 9,000 me gustas. “Hello Instagram, my name is Blue.. nací el 16 de julio del 2022 y soy el bebé más juguetón, inteligente y consentido por mis papis”, dice el texto que acompaña a la imagen.

“Amor de mi alma 🤍” , comentó Nadia Ferreira en la foto de su querido perro Blue.

La modelo paraguaya y el cantante boricua de salsa están comprometidos desde hace meses y hasta el momento se desconoce la fecha de la boda. El compromiso de estos llega luego de presumir su amor durante meses en las redes sociales.

Nadia Ferreira está viajando con su amado por el mundo para acompañarlo en todas las presentaciones que este tiene en diversas ciudades para complacer a sus fanáticos con su música. A través de las redes sociales se les suele ver juntos y felices, disfrutando y presumiendo del amor que próximamente los llevará al altar.

La pareja en momentos ha recibido críticas por la diferencia de edad que existe entre ellos. Marc Anthony tiene 54 años, mientras que Ferreira tiene 23. “Son como barbie y el abuelo de ken”, “Que linda tu hija @marcanthony”, “No existe amor más puro que el de los abuelos” y “Que tiernos, que los abuelos sean eternos” son parte de los mensajes que le han dejado en algunas oportunidades.

