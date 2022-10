“Mi Salida Contigo” es la gira con la que Ha*Ash recorrerá Estados Unidos, la cita empezará en Miami

Ha*Ash tienen nueva música y nuevo disco. Este dúo de hermanas está de regreso y ya nos dieron una probadita con su tema junto a Kenia OS, el cual ya cuenta con más de 11 millones de reproducciones en YouTube. La historia que ahí exponen parecer ser el reflejo perfecto de una cita que tuvo Ashley hace algún tiempo, así lo comentó ésta junto a Hanna en entrevista con Pinky Promise.

En una entrevista reciente con la agencias de noticias EFE, el dúo dijo: “Cuando conocimos a Kenia le pregunté y me dijo que había tenido una mala cita también y entonces le conté mi experiencia y nos reímos. Me dijo que le había pasado lo mismo”, rememora.

“Cantamos en español porque es el lenguaje más romántico del mundo”, aseguró. La gira de la próxima primavera incluirá ciudades como Nueva York, San Antonio, Las Vegas o San Francisco.

En entrevista con Pinky Promise este dúo se liberó por completo y hablaron de su vida y de su música, destacando que las canciones de desamor son su especialidad porque son además el reflejo de la vida amorosa de Ashley, ya que Hanna, personalmente, parece que sólo ha amado a un hombre, su esposo.

En esta amena conversación también nos dimos cuenta de lo compenetradas que están, ya que no sólo cantan y componen juntas, son además vecinas. Al parecer Ashley no existe sin Hanna y viceversa. View this post on Instagram A post shared by HaAsh (@haashoficial)

La gira “Mi salida contigo” recorrerá Estados Unidos empezando el 7 de abril en Miami y terminando el 28 de mayo en la ciudad californiana de Stockton, según información de EFE.

