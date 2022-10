Queen lanza ‘Face It Alone’, una canción inédita con su fallecido líder Freddie Mercury

Queen lanzó este jueves ‘Face It Alone’, un sencillo nunca antes escuchado con Freddie Mercury. Se trata de la primera canción de la banda con la voz del fallecido cantante en más de ocho años.

Se grabó originalmente en 1988 cuando Queen estaba escribiendo su álbum de estudio número trece y el penúltimo lanzamiento con Mercury, ‘The Miracle’. El vocalista murió solo dos años después, en 1991 a los 45 años, un día después de revelar públicamente que le habían diagnosticado VIH.

‘Face It Alone’ fue redescubierta cuando el equipo de la banda escuchó los archivos de Queen para trabajar en la próxima reedición del álbum, que también incluirá algunas de las conversaciones de la banda en el estudio en Londres y Montreux, Suiza.

Durante esas sesiones, Queen grabó alrededor de 30 canciones, pero solo 10 llegaron al álbum. Las otras nunca fueron liberadas y en gran parte olvidadas. Dicho esto, la verdadera atracción de ‘Face It Alone’ es la presencia de Mercury, pues la pista de cuatro minutos está impulsada en gran parte por su voz.

“Encontramos una pequeña joya de Freddie, de la que nos habíamos olvidado. Es maravilloso, en realidad. Fue un verdadero descubrimiento. Es de las sesiones de ‘The Miracle’”, dijo el baterista Roger Taylor a BBC Radio 2 a principios de este año.

Al hablar de la canción, el guitarrista de Queen, Brian May, afirmó: “Estoy contento de que nuestro equipo haya podido encontrar este tema. Después de todos estos años, es genial escucharnos a los cuatro, sí, Deacy [el bajista John Deacon] también está ahí, trabajando en el estudio en una gran idea de canción que nunca llegó a completarse… hasta ahora”.

Sin embargo, preparar la pista para su lanzamiento requirió un poco de retoques, y May agregó: “Estaba escondido a simple vista. Lo miramos muchas veces y pensamos: ‘Oh, no, realmente no podemos rescatar eso’. Pero, de hecho, volvimos a entrar allí y nuestro maravilloso equipo de ingeniería dijo: ‘OK, podemos hacer esto y esto’. Es como una especie de coser pedazos juntos. Pero es hermoso, es conmovedor”.

Queen ya ha lanzado grabaciones póstumas con la voz de Mercury, más recientemente en el álbum recopilatorio de 2014 ‘Queen Forever’. El conjunto de discos múltiples incluía tres canciones nunca antes escuchadas: ‘Let Me in Your Heart Again’, ‘Love Kills’ y ‘There Must Be More to Life Than This’ con el difunto Michael Jackson.

