Acusado de mantener cautiva y como esclava sexual a mujer en sótano de su casa en Missouri por semanas habría matado a dos de sus amigas

Las autoridades en Missouri investigan si el sospechoso de mantener como esclava sexual a una mujer por semanas en el sótano de su casa atacó a otras víctimas.

La mujer de 22 años que logró escapar de la vivienda en Excelsior Springs el viernes de la pasada semana le contó a sus rescatadores que Timothy Haslett Jr., de 39, mató a dos de sus amigas, reportó el Daily Mail.

El Departamento de Policía de Excelsior Springs confirmó que están investigando activamente los reclamos de la mujer.

“Nosotros estamos tomando estas acusaciones de dos mujeres más víctimas seriamente y estamos investigando activamente”, confirmó un portavoz policial al medio.

La secuestrada logró escapar en horas de la mañana cuando su captor salió de la vivienda para llevar a su hijo a la escuela.

La mujer llegó hasta la vivienda de una vecina, identificada como Lisa Johnson, descalza, vestida con ropa interior de latex y un collar de perro en el cuello. Lucía desnutrida.

“Ella estaba vistiendo un traje negro, muy, muy corto de latex, que parecía abierto en algunas partes y se podía ver por lo que había pasado”, describió Johnson al Daily Mail.

“Y ella estaba claramente deshidratada y muy desnutrida, súper delgada, ella quizás no pesaba más de 70 libras. Pelo corto, aunque no enmarañado, no sucio”, añadió la vecina.

Cuando Johnson le dijo que llamaría a la Policía, la víctima reaccionó con pánico e indicó que si alertaba a las autoridades, Haslett la mataría.

“Ella dijo que él la estaba aguantando, que no la dejaba salir. Y que él la iba a matar y que había matado a sus dos amigas”, relató.

La desconocida luego acudió a la vivienda de otra vecina. Cira Tharp declaró que su abuela estaba cuidando de su hijo cuando la mujer empezó a tocar a la puerta y a gritar por ayuda. Indicó que el hombre la mantuvo en cautiverio y la violó por varios días.

A la secuestraba le costaba hablar por la presión del collar en su cuello.

La abuela la cubrió con una sábana, le dio agua y comida, y se mantuvo a su lado hasta que llegó la Policía. Mientras la trasladaban a un hospital local, la sobreviviente identificó la residencia donde el sospechoso la mantuvo secuestrada desde principios de septiembre.

La Oficina del Fiscal del Condado Clay acusó a Haslett Jr., de 39 años, de violación, secuestro y agresión.

