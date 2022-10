Amaia Montero preocupa por su aspecto físico y le aconsejan que busque ayuda de un especialista

La cantante Amaia Montero, preocupó a sus usuarios de la red social Instagram tras compartir una foto en blanco y negro, donde además se le ve muy poco arreglada. A su vez, los fanáticos de manera inmediata comenzaron a escribirle, debido a que no comprenden el motivo de la imagen que tiene publicada.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida?“, fueron las palabras que escribió para acompañar la publicación realizada hace un día.

Los internautas de manera insistente le comenzaron a decir que si no se sentía bien era momento que tomara la determinación y buscara ayuda profesional para poder seguir adelante con su vida. Además, algunos le comentaron que tiene una voz increíble y con ella ha logrado colaborarle a muchas personas, así que sería la ocasión perfecta para seguir haciéndolo.

“Hola, ánimo, busca la luz”, “Si no te encuentras bien busca ayuda”, “Cómo podríamos ayudarte?”, “Siento que no es Amaia la que está haciendo todo esto. Solamente la quieren perjudicar”, “No digas eso que me parte el corazón”, “La vida te sirve para dar esperanza, tienes una voz que todos escuchan“, “Yo necesito gente como tú para seguir viviendo”, “Para seguir viva que no es poco”, “El viaje es difícil, pero, merece la pena, te lo aseguro”, “Amaia qué es lo que te ocurre?”, fueron algunos de los mensajes que recibió en el mencionado post.

Además, algunos internautas han puesto en duda lo que ha sucedido, y es que varios de ellos consideran que se trataría de un hackeo de su cuenta personal de la camarita, y es que el pasado viernes compartió la misma foto dos veces, hecho que generó muchas dudas en sus más de 375 mil seguidores.

Los fanáticos de Montero también han manifestado que no importa el aspecto físico que ella puede llegar a tener en cualquier circunstancia, siempre la verán muy bien, así le han seguido manifestando su apoyo y solidaridad a la cantante de origen español.

“Cuando eres una leyenda te puedes ver como se te venga en gana”, “Tu aspecto te tiene que gustar a ti”, “Somos humanos, somos reales”, “No es un robot!! Es un ser humano y como tal tiene derecho a sentirse como se siente”, “Una foto no define tu talento“, “La más guapa de España”, “La envidia no tiene límites, te amamos Amaia, así tal cual como eres”, escribieron varios usuarios.

