Los misteriosos mensajes de Amaia Montero que alborotaron a sus seguidores

La cantante española levantó algunas especulaciones en su cuenta de Twitter

Amaia Montero, exvocalista del grupo “La Oreja de Van Gogh”, publicó dos mensajes extraños y misteriosos en su cuenta de Twitter que han desatado una ola de especulaciones en la red social sobre un posible retiro de los escenarios de la cantante española.

“The game is over” (El juego ha terminado), escribió la artista en su perfil de la red social, donde cuenta con más de medio millón de seguidores.

Ese tuit publicado en las últimas horas provocó enseguida preocupación e incertidumbre entre sus fans, que creen que Amaia está pensando en alejarse de los escenarios.

The game is over. — Amaia Montero (@AmaiaMontero) September 4, 2018

“No nos dejes los tuyos siempre y por siempre estaremos aquí, porque rendirse no es una opción“, escribió el usuario Nest Ochoa.

“Rendirse no está permitido Amaia Montero, muchos soñamos con estar en un concierto tuyo”, aseguró Matilde Zeledon.

“Mientras no termine tu música, mientras no acabes tú todo estará a salvo! Porque todo le vale si al final de la historia es que estás tú #TQAM“, posteó Rober Muriel.

Pero pos si no fuera suficiente, la cantante volvió a alborotar las redes sociales con un segundo tuit.

“Empezando a despedirme y empezando por el principio“, posteó la artista, junto a la imagen de “Dile al sol”, el primer disco del grupo español “La Oreja de Van Gogh”, donde ella formó parte desde su lanzamiento en 1996, hasta el 2007 cuando decidió comenzar su carrera como solista.

Empezando a despedirme y empezando por el principio. pic.twitter.com/QTCBlGBc7V — Amaia Montero (@AmaiaMontero) September 4, 2018

Los mensajes de sus seguidores no se hicieron esperar.

“Nada de despedidas alguien con tu voz y tu talento tiene que seguir dando música por muchos años, necesitas parar o tomar un respiro? Siempre que sea lo mejor para ti estará bien, la salud y el bienestar es lo primero, nosotros estamos aquí”, escribió Eva Bcn.

Nada de despedidas alguien con tu voz y tu talento tiene que seguir dando música por muchos años, necesitas parar o tomar un respiro? Siempre que sea lo mejor para ti estará bien, la salud y el bienestar es lo primero, nosotros estamos aquí ❤️😘 — Eva Bcn (@utena30) September 4, 2018

“¡Pero si eres LA REINA DEL POP!”, indicó el usuario Haridian Díaz.

“#AmaiaTeQueremos Pase lo que pase… Aquí estamos…”, posteó Paula Romero.

“Y nosotros te apoyamos en todas ¡Ama! No importa la decisión… No importa cómo… Lo que nos importa es tu felicidad…“, aseguró Maru Nol.

Las especulaciones crecieron a pesar de que la cantante se encuentra en plena promoción de su más reciente disco “Nacidos para creer”, que lanzó en mayo pasado.

A pesar de las reacciones de los fans de la española, su agencia de relaciones públicas dijo al diario El Mundo que “todo sigue igual” y que esos tuits “no tienen relevancia”.