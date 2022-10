Neil Young reedita el álbum “Harvest” para conmemorar su 50 aniversario

El cantante canadiense Neil Young lanzará en diciembre una nueva edición del que es quizás su álbum más famoso, “Harvest”, para conmemorar el 50 aniversario de su aparición.

La edición del 50 aniversario de “Harvest” incluirá además del álbum original un documental inédito, tres tomas descartadas y el vídeo del concierto “BBC In Concert” que el artista grabó en febrero de 1971.

Aunque el sonido de ese concierto ha sido pirateado en el pasado y distribuido ilegalmente desde entonces, es la primera vez que “BBC In Concert”, que contiene ocho de las canciones de “Harvest”, es publicado oficialmente en su conjunto.

Uno de los cortes de “BBC In Concert”, “Heart of Gold”, puede ser escuchado ya en la web de Neil Young, http://www.neilyoungarchives.com.

En 1972, “Heart of Gold” se convirtió en el sencillo más popular de “Harvest” y el número 17 de “Billboard” ese año.

“Harvest” aparecerá el próximo 2 de diciembre tanto en formato de vinilo y de CD junto con dos DVDs con el concierto “BBC In Concert” y dos horas del documental “Harvest Time” que recoge la grabación del álbum original en 1971.

Las tres tomas descartadas incluidas en “Harvest” son “Bad Fog of Loneliness”, “Journey Through the Past” y “Dance Dance Dance”.

Además, los discos están acompañados con un póster y un libro que incluye fotos inéditas realizadas por el fotógrafo Joel Bernstein.

Antes de la aparición de la nueva edición de “Harvest”, Young y la banda Crazy Horse publicarán el 18 de noviembre un nuevo álbum llamado “World Record”.

“Harvest” fue el cuarto álbum grabado en estudio de Young y contó con la colaboración de artistas como David Crosby, Linda Ronstad, Graham Nash, James Taylor y Stephen Stills.

