Shakira no necesita a Gerard Piqué para celebrar el triunfo de su hijo en el campeonato de béisbol

Shakira es una mamá muy presente y por esta razón está en todas las actividades de sus hijos, aún cuando a nivel creativo esté viviendo un duro proceso, ya que el final de su relación con Gerard Piqué, sin duda inspiró su pluma, como bien le pasa a muchas compositoras, tal es el caso de Ashley del dúo Ha*Ash y a la misma Taylor Swift.

Hace unas horas trascendió que la cantante estaba junto a sus hijos Sasha y Milan celebrando el éxito de uno de ellos, en el campeonato de béisbol en el que participa, el cual se llevó acabo en Valencia. Desde hace semanas la prensa la ha captado animando a su hijo en los partidos y aunque en alguna ocasión vimos a Piqué junto a ellos, la que siempre ha estado ahí, constante, es la colombiana, quien además tiene el cuidado personal de sus hijos. Se sabe, que por ahora, tanto ella como Gerard tienen la autoridad parental compartida.

Hace unas horas, además, Shakira golpeó Instagram al subir un video en el que se le puede ver interpretando parte de la letra de su nueva canción, junto a Ozuna “Montonía”. Los fans al verla han comentado que se nota que ésta tiene, aún, los ojos tristes. Lo que sí celebran sus seguidores es que en el video se le puede ver cantando este tema a viva voz.

Gerard Piqué, por otra parte, se mantiene feliz al lado de Clara Chía Martí, su nuevo amor. Pero alejado de Instagram. La última publicación del astro catalán en esta red social corresponde al tres de junio del presente año.

Y la última fotografía de éste junto a Shakira, sigue ahí y esta corresponde al pasado 9 de julio del año 2021. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

En muchas de las imágenes en las que éste aún aparece con Shakira y además junto a Sasha y Milan algunos le han dejado duros mensajes como: “Viviras con el recuerdo de shakira para siempre”, “Mira lo que te perdiste por p3nd3j*” View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

