Tata Martino le habría dicho al “Chicharito” Hernández que no cuenta con él para el Mundial

A falta de poco tiempo para que cada selección anuncie su convocatoria para lo que será el Mundial de Qatar 2022, México sigue sin tener clara cual será su delantera para dicho certamen debido a las lesiones de dos de sus jugadores más importantes.

Con Raúl Jiménez sin recuperarse al 100% de sus condiciones y con Tecatito Corona apurando sus condiciones físicas, después de sufrir una delicada lesión. Muchos medios de comunicación y fanáticos, han puesto el nombre de Javier “Chicharito” Hernández sobre la mesa.

No obstante, para el argentino Gerardo “Tata” Martino no es así, debido a que para él, no es muy necesaria su presencia en la convocatoria. De hecho, según se ha podido conocer, el mismo entrenador ya se lo comunicó al veterano futbolista.

A través de zoom platicaron Gerardo Martino y Chicharito Hernández y el jugador fue informado del porqué dejó de ser tomado en cuenta para la Selección hace casi 3 años y porqué no fue considerado para el Mundial Catar 2022. — david medrano felix (@medranoazteca) October 15, 2022

En tal mencionada reunión por zoom, Martino también le reiteró que no está disponible en la pre lista de 55 futbolistas, por lo que era evidente que no cuenta para el cuerpo técnico para lo que será el Mundial de Qatar.

Asimismo, también se pudo conocer que Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín, Santi Giménez y Mudo Aguirre son los elegidos del entrenador rosarino para estar en esta gira por España en donde saldrán la lista final.

De esta manera, “Chicharito” Hernández seguirá sin portar el uniforme del “Tri” en una competición más y por si fuera poco, no defiende a su país desde el 2019; a pesar de que ha tenido buena temporada con Los Ángeles Galaxy.

