¿Menos chance para que regrese Chicharito Hernández a México? Tata Martino confirmó que solo llevará tres delanteros a Qatar 2022

Como parte de la rueda de prensa previa a los amistosos de la selección de México ante Perú y Colombia por fecha FIFA, el DT Gerardo ‘Tata’ Martino ha confirmado que a la cita mundialista de Qatar 2022 solo viajará con tres delanteros.

La decisión de Martino comprometería los deseos de muchos aficionados de poder ver nuevamente al atacante de Los Angeles Galaxy, Javier ‘Chicharito’ Hernández con el Tri en la Copa del Mundo.

De basar sus convocados en esta nómina, cuatro jugadores pelearían por los tres cupos: Henry Martín (América), Santiago Giménez (Feyenoord), Rogelio Funes Mori (Monterrey) y Raúl Jiménez (Wolverhampton).

“Hoy tenemos una desigualdad en las posibilidades, hay dos jugadores que están para jugar y dos que no. El 9 de la selección lo hablé desde el comienzo que estaba Raúl (Jiménez) y hoy está con una lesión que no le permite jugar con regularidad (…) está claro que los cuatro no van a ir, pero mientras los cuatro den motivos para que la decisión esté complicada lo veo con agrado“, dijo sobre los atacantes que participarán en Qatar 2022.

De igual manera dejó en claro que prefiere que hayan opciones de sobra y no que falten jugadores que cubran esa posición de nueve.

“Siempre prefiero que el problema sea la abundancia y no la escasez, después vendrá la polémica y se hablará más del que no va, que de los tres que sí fueron”, espetó.

Por último el estratega argentino se dedicó a explicar que el hecho de que haya futbolistas que no estén en la lista no quiere decir que no vayan a decir presentes en Qatar 2022, en una referencia al caso Chicharito.

“Obviamente que siendo la última lista hay más chances de que de aquí salga la lista final, pero no quiero quitarle oportunidades a ninguno de los jugadores que están afuera”, finalizó.

