Confianza de los CEOs se deteriora a niveles no vistos desde la Gran Recesión, revela The Conference Board

Una encuesta de The Conference Board en colaboración con The Business Council, pidió a los directores ejecutivos que describieran las condiciones económicas que se están preparando para enfrentar en los próximos 12 a 18 meses. Una abrumadora mayoría, el 98%, dijo que se estaba preparando para una recesión en EE.UU., y el 99% para una recesión en la Unión Europea.

Un total de 136 directores ejecutivos participaron en la encuesta del cuarto trimestre, que se realizó entre el 19 de septiembre y el 3 de octubre.

El sondeo de The Conference Board Measure of CEO Confidence se ubicó en 32 para comenzar el cuarto trimestre de 2022, por debajo de los 34 del tercer trimestre. La medida cayó más profundamente en territorio negativo, a mínimos no vistos desde las profundidades de la Gran Recesión. (Una lectura inferior a 50 puntos refleja más respuestas negativas que positivas).

“La confianza de los directores ejecutivos se hundió aún más al comenzar el cuarto trimestre y se encuentra en su nivel más bajo desde la Gran Recesión”, dijo Dana M. Peterson, economista jefe de The Conference Board .

“La opinión de los directores ejecutivos sobre las condiciones actuales y sus expectativas se deterioró: solo el 5% informó que las condiciones comerciales eran mejores hoy que hace seis meses, y la misma proporción, solo el 5%, esperaba que las condiciones mejoraran en los próximos seis meses. Sin embargo, a pesar de las expectativas de un crecimiento más lento, persisten las condiciones estrictas del mercado laboral y las presiones salariales, mientras que los planes de contratación se mantuvieron sólidos”, agregó Peterson.

Por su parte, Roger W. Ferguson, Jr., vicepresidente de The Business Council y fideicomisario de The Conference Board, comentó: “Mientras que la gran mayoría todavía espera que la recesión de EE.UU. sea corta y superficial, casi 7 de cada 10 creen que la Unión Europea entrará en una recesión profunda con efectos de contagio globales graves”.

Ferguson apuntó, además, que: “Los directores ejecutivos continúan experimentando presiones inflacionarias, y el 59 % informa que los costos en los últimos tres meses permanecieron iguales o aumentaron sin que se esperara una disminución para fin de año. Además, al comienzo del cuarto trimestre, solo el 19% informó un aumento en la demanda durante los últimos tres meses, frente al 38% en el tercer trimestre”.

Perspectiva de recesión en EE. UU.:

La gran mayoría de los directores ejecutivos se están preparando para una recesión en los EE. UU. durante los próximos 12 a 18 meses. Sin embargo, se mantienen las expectativas de que será una recesión breve y poco profunda con un efecto de contagio global limitado.

Perspectiva de recesión de la UE:

La mayoría de los directores ejecutivos se están preparando para una recesión en la UE durante los próximos 12 a 18 meses. Cerca de 7 de cada 10 directores ejecutivos anticipan una recesión profunda con un efecto de contagio global importante, mientras que 3 de cada 10 esperan una recesión breve y poco profunda con un efecto de contagio global limitado.

