Yankees forzan juego de vida o muerte contra Guardians tras brillante actuación de Gerrit Cole y Harrison Bader [Videos]

Los New York Yankees se valieron de una destacada labor monticular de Gerrit Cole y del poder de Harrison Bader para imponerse a los Cleveland Guardians y forzar el quinto y decisivo juego en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Gerrit Cole sacó a relucir su casta de As de la rotación y se encargó de dominar los bates de los Guardians durante siete entradas en las que permitió apenas dos carreras, una de ellas jonrón, ponchó a ocho rivales, regaló un boleto y finalmente consiguió su segunda victoria de estos playoffs.

Por su parte, el jardinero central Harrison Bader continuó con su buen rendimiento y apenas en el segundo inning del encuentro mostró su poder ante el abridor de Cleveland, Cal Quantrill, disparando un cuadrangular de dos carreras por todo el jardín izquierdo para apoyar desde temprano a su abridor.

Bader Blast 😤 pic.twitter.com/ZaFyYcTvVY — New York Yankees (@Yankees) October 16, 2022

Giancarlo Stanton se encargó de sellar el triunfo de los Bombarderos del Bronx en el sexto episodio al conectar un largo elevado de sacrificio al center field para que Aaron Judge anotara la cuarta y última carrera de su equipo. 1 more on the board 👏 pic.twitter.com/VQo9VoLjAr— New York Yankees (@Yankees) October 17, 2022

Con este triunfo, los Yankees aseguraron su regreso a Nueva York para buscar en casa su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el quinto y decisivo juego ante los Guardians.

Para este encuentro, el conjunto de Cleveland ha designado como su abridor al derecho Aaron Civale, quien posee récord de 5-6 con efectividad de 4.92. Por su parte, el conjunto neoyorquino pondrá en la lomita al diestro Jameson Taillon, quien dejó marca de 14-5 con efectividad de 3.91 en la temporada regular.

El ganador de este encuentro se enfrentará a los Houston Astros en una serie de máximo siete compromisos en la que buscarán el pase a la Serie Mundial contra el ganador de la serie entre San Diego Padres y Philadelphia Phillies.

