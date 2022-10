Hombre de Kentucky que no puede trabajar debido a que tiene cáncer gana $200 mil dólares en la lotería

Un hombre de la ciudad de Bowling Green ganó mucho dinero jugando a la Lotería de Kentucky, dinero que le cae en un momento de necesidad. Desde su diagnóstico de cáncer, Frank Long no ha podido trabajar. En su lugar, tiene que ir a citas médicas para someterse a tratamientos de quimioterapia y radiación.

En su tiempo libre, Long comenzó a jugar juegos de lotería de Kentucky en línea para pasar el rato.

“Estaba aburrido y me dio algo que hacer. Si no fuera por jugar con la computadora, me habría vuelto loco”, dijo el hombre.

El martes, Long estaba jugando el juego Bank Buster Jackpot Instant Play. El juego comienza dando un premio mayor de $100 mil dólares y aumenta con cada compra de un juego instantáneo participante.

Long convenció a su esposa para que apostaran $20 dólares después de que él ganó $700 dólares dos veces jugando el juego. Al final, Long terminó ganando $234,176 dólares.

“Seguí haciendo clic en él (mensaje ganador), pensando que no era real. No lo creí hasta que recibí el correo electrónico de confirmación de la Lotería de Kentucky”.

Él y su esposa Sonya se dirigieron a la sede de la lotería y recibieron un cheque por $166,265 dólares, después de pagar los impuestos federales y estatales correspondientes.

“Lo curioso es que normalmente no gasto tanto, pero mi esposa dijo: ‘Vamos a hacer el tonto y juguemos’”, dijo Long a los funcionarios de la lotería.

Sonya dijo que su esposo compró un camión nuevo justo antes de que le diagnosticaran cáncer y que había estado bajo mucho estrés lidiando con los pagos del vehículo además de las facturas médicas imprevistas.

“Esto no podría haber llegado en un mejor momento. Me quitó mucho peso de encima y todavía estoy tratando de procesarlo. Esto es sin duda impactante”, dijo Long.

Long completó recientemente sus últimos tratamientos de quimioterapia y radiación y está dejando que su cuerpo sane antes de su próxima sesión.

La pareja les dijo a los funcionarios de la lotería que esperan tomar un crucero una vez que esté mejor.

