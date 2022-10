OTAN considera que riesgo de un ataque nuclear en Ucrania es “muy bajo”

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este martes en un foro de política internacional de Berlín que el riesgo de que Rusia emplee armas nucleares contra Ucrania es “muy bajo”, aunque es preciso mantenerse “vigilantes”.

Aunque las probabilidades de un ataque nuclear son reducidas, dijo en su intervención virtual, sus consecuencias serían tan grandes que es preciso tomar la amenaza “en serio”.

“De momento no hemos visto cambios en el grado de preparación nuclear”, señaló Stoltenberg, que evitó detallar cuál sería la respuesta de la OTAN en caso de que Moscú sí se decidiese a usar estas armas contra Kiev.

“Dependería del tipo de ataque, del contexto y las circunstancias. No daremos al enemigo el privilegio de conocer nuestra respuesta de antemano, sabe que las consecuencias serían severas”, afirmó. Rusia ha venido agitando el fantasma de un posible recurso a su arsenal nuclear, mientras Estados Unidos ya advirtió que la respuesta sería “decisiva”.

“Lo más importante que podemos hacer es cumplir con lo que los aliados han prometido, intensificar y entregar aún más sistemas de defensa aérea”, dijo Stoltenberg. Y concretó que “la OTAN entregará en los próximos días sistemas antidrones para contrarrestar la amenaza específica de los drones, incluidos los de Irán”, que en estos momentos están causando “sufrimiento y daños” en todo el país.

La valoración de Stoltenberg coincide con la ofrecida por la ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, también en el Foro de Política Exterior organizado por la Fundación Körber. Ella dijo que “por el momento” no hay indicios de movimientos que apunten a un próximo empleo de armas nucleares contra Ucrania. Lambrecht recalcó la importancia de no dejarse intimidar por las “amenazas” rusas. “Hay que tomarlas en serio, pero no nos deben paralizar, no debemos echarnos atrás”, indicó.

También te puede interesar:

• Tiroteo en campo de entenamiento militar ruso deja 11 muertos y 15 heridos

• Ucrania y Rusia hacen intercambio de prisioneras, incluidas 108 ucranianas

• Noruega arresta a segundo ciudadano ruso equipado con un dron