Silverio Lozada disfrutando el éxito como autor de temas para Enrique Iglesias y Wisin & Yandel, lanza un joropo en inglés: “Es regresarle a Venezuela lo que nos regaló”

“Es regresarle a Venezuela lo que nos regaló”… Con esa premisa, Silverio Lozada, disfrutando el éxito como autor de temas para Enrique Iglesias y Wisin & Yandel, lanza el primer joropo en inglés. Decidió escuchar al pequeño que vive dentro suyo, y que solo se la pasaba cantando música llanera con su cuatro, y mientras recibe la noticia de que su primera canción ‘Duele el Corazón’ tiene el billón de visitas, le ilusiona que el mundo disfrute los sonidos de sus raíces.

Músico y compositor venezolano, co-autor de éxitos para Enrique Iglesias, ‘Me Voy Enamorando’ de Chino y Nacho, ‘Aullando’ para Wisin & Yandel y Romeo Santos, entre otros… Ganador de Latin Grammy, Premios Billboard, Lo Nuestro, Juventud, en exclusiva confiesa que el éxito además de felicidad, mucho dinero y reconocimiento, también lo hizo transitar por la ansiedad, depresión, y en ese momento, el Silverito que vive en su corazón le dijo: “No te ahogues en ese vaso de agua, que tú vienes de aquí, esta es tu esencia, no te pierdas por un momento, como todo el mundo le sucede”.

Así fue como, sin disquera, ni apoyo, decidió ‘reciclar’, como le dice él, lo que ganó como compositor y devolverles a sus raíces todo eso que le dio, lanzando el primer joropo, típica música llanera venezolana, en inglés, ‘Always on My Mind’.

En exclusiva hablamos con Silverio Lozada, quien nos cuenta por qué, para qué y qué quiere dejar en el mundo con este experimento.

-¿Cómo nace lo que tú llamas este nuevo experimento y que refleja quién eres: tus raíces venezolanas, con tu lugar, Estados Unidos, fusionar ambos hogares?

Silverio Lozada: Yo comencé con la música llanera venezolana, vengo de un pueblo que se llama Güigüe, que está en el estado Carabobo, esto está ubicado en el centro del país, yo crecí rodeado de campo, de caballo, de toros coleados, de música llanera, de músicos, de exponentes… Hasta los 13 años, pensé que la música llanera era lo único que existía, era mi único género que conocía. Cuando fui creciendo, que fui conociendo el pop y otros géneros pues obviamente todo esto me envolvió y me hice también ejecutante de estos géneros.

Cuando me mudo a Miami, tengo 20 años allí, empiezo a incursionar en el pop, la balada, del rock, el hip hop, el R&B, y empiezo a componer canciones en el 2016, Enrique Iglesias nos saca una canción que se llama ‘Duele el Corazón’, que estuvo número uno en 50 países. Nos cambió la vida a mí y a mis compañeros, empezamos a experimentar esta bendición de escribir canciones para superestrellas. En el 2016 empezamos este roller coaster de escribir canciones, y hace 2 años comienzo a escribir este joropo en inglés, basado en pura inspiración y sin esperar nada.

-¿De verdad no esperabas nada?

Silverio Lozada: No, realmente no quería ni sacar esta canción, ni quería lanzarme como solista, no estaba en mis planes… En el proceso de armar esta canción llamé a Jorge Glem, a Yasmil Marrufo, empiezo a llamar a músicos increíbles que me rodeaban, ellos me compartieron su sentimiento más genuino de: “saca esta canción, es necesario esto” … Julio, el vocalista de ‘Los Amigos Invisibles’, fue como que el determinante, el que me dijo, “tienes que sacar esta canción sí o sí”… En el proceso de empezar a pensar en sacarla, empecé a hacer otras canciones por la misma onda, y cuando me vine a dar cuenta tenía un disco de canciones folclore fusionado con pop, con rock, con trap…

Por mucho tiempo ya había querido sacar música, pero no me sentía genuino haciendo reggaetón o haciendo bachata o haciendo hip-hop o cualquier género, y definitivamente si sacaba algo me tenía que sentir completamente feliz, lleno y dispuesto a defenderlo, dispuesto a salir a la calle a defender esta propuesta, ir a 1500 emisoras, a ir a medios de comunicación, pararme en un escenario y defender esta propuesta, y por primera vez en mi vida me sentía completamente feliz…

Silverio Lozada. Foto: Silverio Lozada

-Estás muy emocionado…

Silverio Lozada: Sí, es un eslabón que hacía falta, nuestro folclore venezolano, por mucho tiempo, ha estado como que, escondido en un baúl, no había ese puente entre la nueva generación que le gusta la música moderna, que le gustan los vídeos modernos, que le gusta el look moderno, siempre folclore estuvo allí como que congelado en el tiempo a nivel de visual, a nivel de sonido, de exponentes, de público, realmente es algo que estaba dormido.

Los venezolanos estamos conectando con diferentes nacionalidades, pero no existía como que esa conexión entre el venezolano le gustará a la gente, a su familia que está afuera o a sus amigos, como que: “mira es que nuestra música” … Este joropo en inglés partió de ahí, de todas las personas que estamos afuera y que no tienen algo como para identificarse, para mostrarle a los suyos, ni a sus hijos, ni a su esposo, esposa, como que “¿de qué va tu folclore, de qué tu música?”… Básicamente eso me terminó de llenar el cuadro completo para sacar esto.

El vídeo lo hice en Venezuela, en mi pueblo, me traje a 17 personas de la capital, lo hice con un director increíble que se Bobby Polanco, quien se trajo su crew. Él es un director que hace videos de reggaetón para todos estos artistas súper famosos y le dije: “Brother, quiero que uses tu magia, y tu ojo, y tu misión para darle otro color a nuestros campos, a nuestra gente, a nuestro gentilicio”.

-Cuando decides salir de tu zona de confort del éxito, y arriesgarte a tu sueño con lo tuyo, ¿te imaginaste esta gran receptividad?

Silverio Lozada: La verdad es que no, porque yo siempre digo, esta primera canción es como un perrito verde, es como que rara porque imagínate un joropo en inglés, mezclada con batería, no tenía ninguna expectativa, esa es la verdad, no tenía ninguna expectativa de que la gente le fuese a gustar.

Las canciones que yo escribo para otros artistas me funcionan muy bien no tener expectativas de ningún tipo. Inclusive cuando escribo una canción para Enrique Iglesias o para Wisin y Yandel, no espero que se convierta en un éxito, como ya es mi rutina, mi labor, mi pasión, hacer creaciones la suelto el universo. Todo empezó como a tomar forma ahorita, tengo un disco con 9 canciones, que va a salir en diciembre la primera es esta, la segunda va a salir en octubre, acabo de grabar el vídeo en Los Ángeles y me la estoy jugando. Realmente me la estoy jugando, pero aquí hay quien dicho que dice ‘sarna con gusto no pica’.

Silverio Lozada, Enrique Iglesias y Servando Primera. Foto: Silverio Lozada

-Armaste un envase a la nostalgia y adentro pusiste magia para todos los 6 millones de venezolanos que están fuera ahora ¿qué pasa con el venezolano que está ahí adentro tuyo, en tu corazón, cuando escucha lo que el Silverio profesional logró?

Silverio Lozada: A este Silverio que escribe canciones y estaba allá cotizado, colocado, surgió esta pregunta de, “¿para qué estás haciendo esto?, ¿se trata de ego, se trata de dinero?, ¿de qué se trata esto?, ¿para quién, para qué querías esto?” …

Con el éxito viene todo lo que trae el éxito, trae el dinero, ansiedad, depresión, encrucijadas que tú jamás ves venir, pero son gajes del oficio, es el precio del éxito, y estando allí en ese lugar, ese Silverito que cantaba la música llanera, que no quería más que cantar y cantar con su cuatro, me tocó la puerta y me dijo: “No te ahogues en ese vaso de agua que tú vienes de aquí, está es tu esencia, no te pierdas por un momento, como todo el mundo le sucede”… El éxito realmente te agarra como una ola, y si no estás bien parado la ola te revuelca. Mi intención, en el fondo, es como que inspirar a más chamitos, que digan: “El que escribió ‘Aullando’, hizo un joropo, entonces es cool hacer un joropo, porque si el tipo que escribió ‘Aullando’ hizo un joropo, entonces quiere decir que no están mal”, sabes cómo funciona este mundo, esto es como un rebote.

-¿Las canciones son todas en inglés o también tienes en español?

Silverio Lozada: Esta es la única en inglés, tengo otra que tiene una parte, pero esta es la primera en inglés, y la intención fue como para transgredir un poco el pensamiento de que la música llanera no puede conectarse con más nacionalidades… El inglés es un idioma universal, darle la oportunidad a un chino, a un japonés, a un alemán de que escuchen este género, y puedan entender lo que estás diciendo. La música venezolana merece eso, merece que un alemán la escuche, y más allá de sentir la música, que entienda lo que estás diciendo.

También lo hice porque quería hacer una marca en la historia, como que, si bien es cierto que hay mucha canción, hay otros joropos versionados en inglés, nunca se había consebido un joropo en inglés, a pesar del riesgo, para nadie es un secreto también que esto lo estoy haciendo a pulmón, no tengo disquera, yo no tengo nadie que me está financiando, estoy reciclando el dinero que hago con mis canciones.

-Hoy tenemos la posibilidad de muchas más ventanas que quizás en otros años donde se dependía absolutamente de la industria ¿qué opina la industria y el llanero de lo que estás haciendo?

Silverio Lozada: Estamos viviendo en el mejor momento de la humanidad, a pesar de todos los desastres… Daddy Yankee creo que lo dijo una vez, “ahorita el que se pone a llorar, es porque de verdad no lo quieren hacer” … Estamos en una era increíble, yo que tengo las 2 perspectivas: trabajar con la industria y con gente que hace millones de dólares con la música, y de trabajar con artistas que están empezando, y en este caso ahora yo, me estoy dando cuenta de que estamos en el mejor momento.

Silverio Lozada. Foto: Silverio Lozada

Trabajo para millones de personas, ahorita estoy trabajando como para cientos y miles en lo mío, me he dado cuenta de que todas las herramientas están allá afuera, realmente ahorita no hay excusa para no exponer el arte, y exponer ideas, está en ti crear tu comunidad, tu nicho… Yo creo que este nuevo paso lo estoy tomando en el mejor momento. Ahorita con la tecnología está la posibilidad de que puedas estar en todas las plataformas, de que te puedan ver en todas partes del mundo, que tú puedas tener control de quién te escucha, de cuántos view, de dónde te están viendo, el contacto directo, de quién te está comentando…

La verdad yo estoy alucinado de todo lo que lo que está allá afuera para el artista, para que el artista pueda exponer su arte. Para mi mundo componiéndole a otros artistas, trabajando con multinacionales, hace un par de meses mi primera canción alcanzó el billón de views, pero me emociona mucho que mi vídeo tiene 34 mil views. Son dos distancias abismales, pero que son impresionante, estoy aprovechando esta gran bendición de vivir de la música, yo creo que yo trabajé desde muy chiquito, desde los 15 años estoy dándole y dándole, buscando la oportunidad, y desde siempre con la misma intención que me grabaran una canción, que una canción mía se pegará y ahorita a los 35 mi único trabajo es ser papá y hacer música.

-¿Qué le dices para que aquellos 6 millones de venezolanos que están regados por el mundo que se encuentran con tu canción y sus parejas, sus hijos, a través tuyos descubren un sonido que los puede enamorar?

Silverio Lozada: Les diría a los 6 millones de personas que estamos afuera, incluyéndome, que nuestra lucha, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo está quedando marcado en la historia, no es en vano. Nosotros tenemos también esta carga generacional de sumar a Venezuela desde afuera, yo creo que la forma más linda de sumar es a través de nuestro trabajo, tenemos niñeros, doctores, empresarios, músicos, que sin duda debemos inyectar en lo mismo que estoy haciendo yo con la música, que es inyectar lo que me ha dado el sistema americano, las oportunidades, en las bendiciones, que me ha dado otro sistema para indirectamente inyectárselo a nuestro país, a través del conocimiento, a través de cultura, a través de educación, a través de las artes.

Yo creo que tenemos esa responsabilidad generacional en eventualmente volver o indirectamente devolverle a Venezuela lo que nos ha dado, a nuestra familia nuestra educación, nuestra alimentación. Crecer con nuestros paisajes, sin duda todo esto es lo que nos hace triunfar allá. Ese sentido de responsabilidad de devolverle a Venezuela todas las bendiciones que nos dio durante nuestra niñez y nuestra juventud. Los que estamos afuera triunfando y haciendo vida no seríamos nada si Venezuela no nos hubiese dado una infancia tan hermosa, una alimentación tan rica, unos paisajes tan espectaculares, entonces en cualquier área que se estén desarrollando medicina, música, arte, política definitivamente guardarle un poquito de eso a Venezuela y regalárselo como Venezuela nos lo regaló.

