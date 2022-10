Alix Aspe con un vestido de cuero café y zapatos de tacón en color blanco, robó suspiros con estilo y elegancia

Alix Aspe es una de las bellas presentadoras de La Mesa Caliente, programa que se especializa en el debate sobre diversos temas de actualidad, producido por Telemundo. En la mesa ella aporta una visión más plural, incluso vanguardista. No tiene temor al dar su opinión, al contrario, disfruta al hacer uso del poder que le da la libertad de expresión. Eso sí, tiene sus propios límites y reconoce que la base de todo argumento debe partir del respeto.

Pero más allá de su presión y profesionalismo, también está su belleza. Dos aspectos de sí misma que van de la mano, y es que además desde que se lanzó el programa se ha convertido en todo un referente de moda y estilo. Sigue sus propios patrones, conoce muy bien su cuerpo y sabe lo que le va bien y hasta lo que le sienta mejor.

Para el programa Alix es variada, elegante no solemne. Juvenil y fashionista. No le teme al color ni a las formas. Juega con los accesorios y permite que su cabello también sea un punto de atracción entre looks. En esta semana nos sorprendió gratamente al llevar un vestido de cuero en color café, el combinó con unos zapatos de tacón en color blanco. Se veía tan fenomenal como chic y elegante, lista para cualquier ocasión.

En las alfombras rojas también ha sabido adaptarse a las tendencias y sabe convertir cualquier vestido en algo muy suyo. Juega con los colores, las telas, los estilos y las formas, logrando que la prenda cobre vida y al desfilas por las “red carpet” cualquiera diría que nació para las pasarelas, porque tiene no sólo porte, sino también presencia. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe) View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Lo mejor de Alix en cuanto a moda es que sabe distinguir lo casual de lo elegante y permite que sus seguidores aprendan con ella. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

La combinación de prendas y estilos se le da de maravilla. Permite que en cada atuendo haya una prenda que destaque y que en ocasiones dictamine el resto de colores de su paleta al complementar el juego, como vemos en el siguiente video, la falda es el lienzo con el que trabajó el look entero. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

Este conjunto es un ejemplo de lo bien que se le da asumir riesgos a la hora de aparecer en pantalla, y es que lleva un estilo y unos conjuntos que no hemos visto en otras presentadoras, esto es crear tendencia y destacar con estilo. View this post on Instagram A post shared by Alix Aspe (@alixaspe)

