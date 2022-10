Histórico duelo de hermanos en MLB: Austin le gana a Aaron Nola para guiar a los Padres al triunfo sobre Phillies

El segundo partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre Philadelphia Phillips y Padres de San Diego estuvo enmarcado en un hecho histórico, pues es la primera vez que dos hermanos se enfrentan en un encuentro de la postemporada.

Los hermanos Aaron y Austin Nola se vieron las caras en una pugna que generó desconcierto entre sus padres, quienes desde la tribuna no sabían a quien celebrar.

El primer round del enfrentamiento fue para el hermano menor, Aaron Nola. Austin solo pudo batear una rolita hacia la tercera base, que fue un out seguro para terminar el segundo inning.

Sin embargo, en el segundo duelo la historia fue otra. En la quinta entrada Austin se vengó y conectó un sencillo por el jardín derecho, que remolcó a Ha-Seong Kim hasta el home, para poner el marcador 4-3, y a uno del empate.

Vale destacar que el imparable de Austin es el primero que se registra entre dos hermanos en toda la historia de los playoffs.

Este hit fue mucho más de lo que pareció, pues logró hundir emocionalmente a Aaron y desde ahí se orquestó la voltereta que terminó con el triunfo de Padres 8-5 ante Phillies.

Antes del partido, los padres Nola afirmaron que a pesar de su nexo familiar, en el campo tanto el lanzador como el catcher se convertían en rivales.

“Para ambos, una vez comience el juego dejan de ser hermanos. La mentalidad de ambos es que no son hermanos”, dijo su padre Stacie.

