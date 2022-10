Selma Blair deja ‘Dancing with the Stars’ debido a problemas de salud relacionados con su esclerosis múltiple

Tras obtener un puntaje perfecto y recibir ovación de pie por su último baile en ‘Dancing with the Stars’, Selma Blair anunció que tenía que retirarse de la competencia debido a problemas de salud relacionados con su esclerosis múltiple.

Fue en el episodio de este lunes en el que Selma reveló que ya no podía continuar, pues “es demasiado para la seguridad de mis huesos”.

“He sido monitoreada. Me hicieron resonancias magnéticas y llegaron los resultados, y todo suma, no puedo continuar en la competencia“, compartió Blair a su pareja de baile, Sasha Farber, en una pieza grabada durante los ensayos que se transmitió en el programa.

A Selma le diagnosticaron esclerosis múltiple en 2018 y le preocupaba que continuar bailando pudiera poner en peligro su condición. Entonces, es por ello, y por orientación de sus médicos, que completó un último baile de vals con Farber al ritmo de ‘What the World Needs Now Is Love’, para así despedirse.

“Me esforcé tanto como pude. Con una enfermedad crónica, tienes consideraciones especiales, y mi cuerpo ha recibido un golpe. Es demasiado para la seguridad de mis huesos. Podría causar un daño extenso que yo, por supuesto, no quiero”, expresó Blair.

Después de la actuación, el público se llenó de emoción y algunos lloraron. La presentadora Tyra Banks también le agradeció por ser parte de esta temporada.

Selma Blair logró cautivar a los jueces y al público en casa durante su carrera de cinco semanas en ‘Dancing with the Stars’, sin embargo, sus médicos le dijeron que filmar el show estaba poniendo estrés innecesario en su cuerpo.

Y aunque tiene que alejarse del programa por su salud y bienestar, dijo que haberse unido al reality solo la ha ayudado a mejorar físicamente.

“Estoy mucho mejor y nunca hubiera tenido la motivación para esforzarme de esa manera si no fuera por este tipo de cosas con Sasha”, dijo.

“Tuve ganancias aquí físicamente que no pude obtener en fisioterapia. Esta fue una verdadera terapia de inmersión” Selma Blair

