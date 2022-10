Anne Hathaway reflexiona sobre el odio que soportó tras ganar el Oscar

Foto: The Grosby Group

Anne Hathaway ganó un premio Oscar en 2013 por su papel en la adaptación cinematográfica del musical ‘Les Misérables’, un premio que trajo aparejada una reacción poco feliz por parte de cierto público y crítica, especialmente en Internet. La actriz recuerda ahora cómo vivió los mensajes de “odio” recibidos una década atrás.

La estrella ha recuperado su popularidad y continúa siendo una figura influyente en su campo. En el marco del discurso que dio en el evento de Mujeres en Hollywood celebrado este lunes por Elle, la intérprete de 39 años abordó ese período particular de su carrera con reflexiones que demuestran que ha sabido pasar la página y dejar atrás aquel angustiante momento.

Hace diez años, Hathaway se convirtió en el blanco de un movimiento virtual bautizado como “Hathahate” (que unía las primeras letras de su apellido y la palabra hate, “odio” en inglés). También recibió la crítica de varios medios.

Transcurrido el tiempo, la actriz elige ver aquel período como una “oportunidad” para aprender. “Hace diez años llegué a ver el lenguaje del odio desde una nueva perspectiva”, dijo Hathaway, según publicó el sitio web de la revista. “Era un lenguaje que había empleado para conmigo misma desde que tenía 7 años, y cuando tu dolor autoinfligido de repente se amplifica de alguna manera, digamos, a todo el volumen de Internet, es algo muy fuerte”, compartió.

Hathaway dijo que su experiencia le hizo darse cuenta de que “no quería tener nada que ver con esa energía” y “ya no crearía arte desde este lugar”. En este sentido, la artista dijo que se empeñó por alejar este lenguaje de su vida. “No le iba a dar espacio y no quería vivir con miedo ni hablar su idioma por ningún motivo”, dijo.

“Hay una diferencia entre la existencia y el comportamiento”, agregó Hathaway. “Puedes juzgar el comportamiento, puedes perdonar ciertos comportamientos, o no, pero no tienes derecho a juzgar, ni especialmente a odiar a alguien por existir. Y si lo haces, no estás en lo correcto”, valoró.

En el cierre de su intervención, la actriz reparó en cómo el odio es un comportamiento aprendido que se puede modificar. “La buena noticia sobre el odio es que quienquiera que lo haya aprendido puede desaprenderlo. Hay un cerebro ahí. Espero que se den la oportunidad de volver a aprender el lenguaje del amor”, remató.

Anteriormente en su discurso, la actriz de ‘The Devil Wears Prada’ reconoció el trabajo de las otras homenajeadas de la noche, entre los que se encontraban Sigourney Weaver, Ariana DeBose, Zoe Kravitz y Olivia Wilde. “Sé feliz por las mujeres. Punto”, dijo. “Especialmente sé feliz por las mujeres de alto rendimiento. No es tan difícil”, destacó.