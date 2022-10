Cámara graba cuando bebé se escapa de su casa y sus perros lo rescatan

Un video que en días recientes se ha vuelto viral una muestra genuina del amor y la lealtad que las mascotas, en particular los perros, pueden llegar a sentir por sus dueños o sus familias.

El clip del que hablaremos a continuación fue grabado por una cámara de seguridad en la localidad de Casilda, en Argentina, captó el momento en el que un bebé de 1 año y 9 meses se escapó de su casa, por descuido de sus padres, y fueron sus perros quienes salieron a rescatarlo.

Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de la vivienda y las imágenes se viralizaron en las redes sociales. Allí se ve al niño saliendo al patio delantero de la propiedad, donde los perros pasaban el rato.

El bebé dio unos cuantos pasos por el jardín y de repente, caminó hacia la reja, la cual no estaba cerrada, por la que la abrió sin problemas, saliendo así a la calle. Lo más curioso es que sus perros no lo dejaron solo; lo acompañaron durante su corto trayecto y comenzaron a ladrar, haciéndole entender al pequeño que no podía estar ahí.

De inmediato, la madre escuchó el ladrido de sus perros y rápidamente salió por su bebé, el cual caminaba tranquilo por la banqueta.

Gracias a los animales el bebé no estuvo demasiado tiempo allí, no llegó a cruzar la calle ni corrió ningún riesgo.

