Las mejores tarjetas de crédito en EE.UU. en 2022, según GOBankingRates

No todos tenemos las mismas necesidades y sobre todo cuando hablamos de tarjetas de crédito. Algunos buscan los mejores programas de recompensas y otros obtener los mejores beneficios de viaje.

Actualmente hay muchas opciones y tipos de tarjetas, por lo que GOBankingRates, a través de CardCritics, se dio a la tarea de investigar detalladamente las opciones actuales para ayudar a los estadounidenses a encontrar las mejores tarjetas de crédito de acuerdo a sus necesidades.

“Para las Mejores Tarjetas de Crédito de este año, CardCritics analizó las ofertas de tarjetas de crédito de bancos con más de $100,000 millones en activos totales, así como las tres cooperativas de crédito más grandes en términos de activos totales. Esto nos llevó a analizar 143 tarjetas de crédito individuales dentro de 5 distintos categorías con 5,267 puntos de datos individuales en 53 factores de puntuación“, dijo Andrew Murray, investigador principal de datos de contenido de GOBankingRates.

“Con nuevos factores de puntuación, como la accesibilidad, los límites en las recompensas y las valoraciones individuales de puntos/millas, la franquicia de la mejor tarjeta de crédito de este año es la descripción general más profunda y completa de las tarjetas de crédito que jamás hayamos realizado“, agregó Murray.

Por su parte, Don Sena, vicepresidente sénior de contenido de GOBankingRates, comentó: “Encontramos las mejores tarjetas de crédito en una amplia gama de categorías, por lo que los lectores pueden sentirse capacitados para elegir la mejor tarjeta, ya sea que busquen ahorrar en viajes, obtener un reembolso en efectivo o usar sus compras regulares para ganar recompensas“.

Las mejores tarjetas de crédito, según GOBankingRates:

Tarjetas de crédito

– Recompensas Capital One SavorOne

– American Express Blue Cash Preferred

– Chase Freedom Unlimited

– Union Bank Platinum Visa

– BankAmericard

Lista completa de mejores tarjetas de crédito Critics’ Choice, ingrese aquí.

Las mejores tarjetas de crédito para viajes

– Capital One Venture X Rewards

– Capital One VentureOne Rewards

– Barclays JetBlue Plus Mastercard

– Wells Fargo Autograph

– Chase Southwest Rapid Rewards Priority

Lista completa de esta categoría, ingrese aquí.

Las mejores tarjetas de crédito con devolución de efectivo

– Chase Freedom Unlimited

– Capital One SavorOne Rewards

– American Express Blue Cash Preferred

– Chase Freedom Flex

– PNC Cash Rewards® Visa

Lista completa, ingrese aquí.

Las mejores tarjetas de crédito de recompensas

– Chase Freedom Unlimited

– American Express Blue Cash Preferred

– Capital One VentureOne Rewards

– Wells Fargo Autograph

– Capital One SavorOne Rewards

Lista completa, ingrese aquí.

Las mejores tarjetas de crédito de transferencia de saldo

– Union Bank Platinum Visa

– BankAmericard

– Capital One SavorOne Rewards

– Navy Federal Credit Union Platinum

– Fifth Third Truly Simple

Lista completa, ingrese aquí.

Las mejores tarjetas de crédito de aerolíneas

– Delta SkyMiles Platinum American Express

– Chase Southwest Rapid Rewards Priority

– Chase Southwest Rapid Rewards Premier

– Chase United Quest

– Chase United Gateway

Lista completa, ingrese aquí.

Elegir la mejor tarjeta de crédito depende de cómo la use, con qué frecuencia la use y qué tipo de compra planee hacer con ella, lo que significa que no existe una tarjeta de crédito única que sirva para todos. Considere que estas son mejores tarjetas de crédito para GOBankingRates, y elija la que más le convenga.

También te puede interesar:

– La deuda de las tarjetas de crédito podría llegar a máximos históricos a mediados de este año

– Errores que JAMÁS debes cometer con tu tarjeta de crédito (o te verás en problemas)

– Por qué NUNCA deberías cancelar una tarjeta de crédito que no uses