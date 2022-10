10 consejos para celebrar Halloween en este 2022 sin riesgos

Muchos, en particularmente los niños, están a sumamente emocionados y sobre todo, ilusionados porque faltan muy pocos días para celebrar Halloween.

Luego de un par de años de tener que permanecer en casa a causa del Covid, en este Halloween de 2022 todo parece indicar que es ya mucho más seguro ponerse los disfraces y salir a las calles en búsqueda de “dulce o truco”.

Si eres de esos que ya está en la cuenta regresiva de ir a recorrer tu vecindario ahora en Halloween, es importante tomar en cuenta ciertas recomendaciones dadas por las autoridades para que disfrutes de esta celebración de forma segura, la cual enlistaremos a continuación.

Consejos para disfrutar de un Halloween seguro en este 2022

1) Lo primero que deben hacer los padres de familia es asegurarse que los disfraces de sus hijos estén hechos con materiales no inflamables o resistentes al fuego, con telas claras, o que tengan una decoración que los haga resaltar en la oscuridad. También que sean cómodos y que no los arrastren para así evitar caídas y no utilizar máscaras que dificulten su visión.

2) Sobre los lentes de contacto de colores o decorados, los CDC recomiendan que estos se adquieran con prescripción médica, ya que de lo contrario se corre el riesgo de desarrollar infecciones o daños irreversibles a los ojos.

3) El Departamento de Policía de Los Ángeles recomendó no portar réplicas realistas de armas de fuego.

4) Generalmente, los niños salen a las calles en Halloween en la tarde-noche, por lo que es ideal que vayan acompañados por un adulto y no deben alejarse de su grupo. Los CDC recomiendan tener información de contacto de los pequeños en caso de que alguno llegue a extraviarse del grupo con el que hace el recorrido.

5) Otras recomendaciones dadas por la LAPD es que los niños no deben ingresar a casas de extraños y uno no debe invitarlos a pasar, y tampoco recomienda que los menores tomen atajos por patios traseros o callejones.

6) Establecer un límite de tiempo para que sus hijos salgan en la noche de Halloween.

7) Tanto LAPD como los CDC recomiendan tener cuidado al cruzar las calles, pues “en promedio, los niños tienen más del doble de probabilidades de ser atropellados por un automóvil y morir en Halloween que en cualquier otro día del año”. También se aconseja usar el paso peatonal, quedarse sobre la acera y prestar atención siempre a lo que sucede a tu alrededor.

8) Siempre llevar barras luminosas o una linterna.

9) De igual forma, se aconseja revisar minuciosamente los dulces antes de consumirlos y no dejar que los niños los abran solos y mucho menos antes de que vuelvan a casa.

10) Por cuestiones de Covid, también se sugiere llevar gel antibacterial para aplicarlo constantemente en las manos. De igual modo, si se presentan síntomas del virus o se obtiene un resultado positivo en una prueba, lo mejor será quedarse en casa.

