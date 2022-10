Cinco mujeres enfrentan cargos tras video viral de guardería en Mississippi en el que empleada con máscara de “Scream” aterroriza a niños bajo su cuidado

Cinco trabajadoras de una guardería en Mississippi enfrentan cargos de abuso infantil luego de que una extrabajadora fuera grabada con una máscara de “Scream” asustando a menores.

WTVA, afiliada a la cadena NBC, reseñó el video grabado el pasado 4 de octubre en la guardería Lil’ Blessings del condado de Monroe.

En el video, se ve a niños llorando mientras huyen de la empleada que lleva la máscara.

Otra empleada que no lleva máscara se observa a un lado del salón. No está claro quién grabó el video.

La empleada con la máscara señala a un niño y mira a su colega que expresa: “Malo”.

La enmascarada se acerca a la cara del menor y le cuestiona: “¿Te estás portando mal?”. “¿Tengo que llevarte fuera?”, añade gritando.

La empleada grita una segunda vez y añade: “Será mejor que te portes bien”.

La misma cuidadora entra a una segunda habitación, donde menores empiezan a gritar y a llorar.

Tanto la trabajadora como la persona que graba preguntan a los niños algo que no se entiende bien referente a la limpieza.

“¡Limpien!”, grita la trabajadora antes de perseguir a un niño por el salón al que termina cargando.

Días después de que trascendieran en redes sociales las imágenes, el Departamento de Salud del Estado de Mississippi y la oficina del sheriff del condado de Monroe iniciaron la investigación.

Como resultado de la pesquisa, las hoy exempleadas Sierra McCandless, Oci-Anna Kilburn, Jennifer Newman y Shyenne Shelton enfrentan cada una tres cargos de delito grave de abuso infantil; mientras que Traci Hutson fue acusada de delitos menores por no denunciar el abuso y la agresión contra un menor.

La propietaria de la guardería por 20 años Sheila Sanders indicó previamente que no tenía conocimiento de los videos hasta el 5 de octubre por la tarde.

Añadió que el comportamiento de las empleadas no se justifica.

“Las personas que hicieron esos actos ya no están con nosotros. Fueron despedidos. Yo no estaba aquí en ese momento y no era consciente de que estaban haciendo eso. No lo apruebo y nunca lo he hecho. Sólo quiero decir que se ha solucionado”, indicó la mujer al diario local Monroe Journal.

“No apruebo eso y nunca lo he aprobado”, dijo Sanders al periódico.