Exigen aprobar ley municipal que ponga fin al confinamiento solitario que afecta salud física y mental de reclusos en NYC

El confinamiento solitario de reclusos en cárceles de la Ciudad de Nueva York, como Rikers Island, ha sido motivo de posturas encontradas entre autoridades que defienden su uso y defensores de los internos que consideran el aislamiento en calabozos como una flagrante violación a los derechos humanos, que en nada sirve en los procesos de resocialización de la comunidad carcelaria.

Y aunque Albany ha aprobado medidas que buscan mejorar el trato que reciben los internos en los penales de Nueva York, no dejan de surgir denuncias sobre el uso extremo del confinamiento solitario como medida de castigo en las prisiones, por lo que exreclusos, activistas y familiares de los presos exigen el fin inmediato de esas prácticas.

Por ello, están haciendo un llamado al Concejo Municipal para que aprueben un proyecto de ley que acabe con el confinamiento solitario, y no se violen más estándares básicos de salud y seguridad, al tiempo que exigió que no se envíe a más personas a las unidades carcelarias de Rikers, consideradas peligrosas.

El clamor se presentó como preámbulo de una reunión del organismo de supervisión de cárceles de la Junta de Correccionales de la Gran Manzana (DOC), donde además insistieron en la liberación de los internos.

La manifestación surge luego de que el DOC presentara una propuesta que anularía el estándar mínimo de 14 horas fuera de la celda por día en las cárceles de Nueva York, medida que no contó con el aval de la Junta. El temor es que el Departamento de Correccionales siga adelante con su plan.

Johnny Pérez, director de la Campaña Religiosa Nacional Contra la Tortura del Programa de Prisiones de EE.UU. instó a los legisladores municipales a que avancen en la aprobación de la ley que garantice el fin al confinamiento solitario y destacó que no se puede permitir que el DOC cambie de manera arbitraria normas que llevan años como las horas en que los internos pueden estar fuera de sus celdas.

?Cuando alguien muere, está bajo vigilancia del DOC. El Departamento de Correccionales tiene la audacia de violar un estándar de 44 años después de que 16 personas han muerto ya solo este año”, criticó el activista. “Estamos pidiendo derechos humanos básicos. Queremos que la gente esté del lado correcto de la justicia. ¿Cómo se hace eso?, aprobando la Intro 549 para poner fin al régimen de aislamiento. Basta de hablar, necesitamos acciones?.

Solomon Acevedo, vocero del Defensor del Pueblo Jumaane Williams, urgió al Concejo Municipal a avanzar y dar vía libre a la pieza de legislación.

?Necesitamos aprobar ahora la Intro 549 para poner fin al confinamiento solitario. No podemos permitir el retroceso de los estándares mínimos básicos de salud y seguridad?, destacó el defensor.

Michelle Feldman, de la Asociación de Justicia Comunitaria de Mujeres, aseguró que el encarcelamiento y peor aún, prácticas como el confinamiento solitario no ayudan a los internos, de quienes dijo se le niegan derechos básicos como acceso a salud.

“No merecen estar encerrados en una celda, esa no es la forma en que sanamos a las personas?, comentó la activista recordando la muerte en prisión de Mary Yehuda de 31 años, en mayo pasado, quien no recibió el apoyo que requería.

“Ella nunca debió haber muerto. Ella tenía diabetes que nunca le fue detectada. Fácilmente podría haber conseguido medicina. Pero le fallaron. Ella merecía estar aquí”, dijo Feldman. “Las mujeres sufren los peores efectos de la soledad. Vienen con mucho trauma. Se merecen algo mejor. Merecen atención“.