Jada Pinkett confiesa que Will Smith se va de viaje con su exesposa, Sheree Zampino

Sheree Zampino estuvo casada con Will Smith en un período de tres años, de 1992 a 1995. Pese al divorcio, Sheree parece ser una mujer muy importante en la vida de Will, ya que éste en ocasiones se va de vieja con ella, sin la compañía de su esposa Jada Pinkett, quien asegura que esto hechos no la incomodan en lo absoluto.

Con el paso de los año tanto Sheree como Jada se han convertido en excelentes amigas, razón por la cual la cercanía de ésta con su esposo no le genera incomodidad a la mamá de Jaden, de 24 años, y Willow, de 21.

A tal grado ha llegado la amistad entre ambas que en ocasiones es Sheree la que ocupa su lugar durante los viajes de negocios que Will Smith realiza y a los cuales Jada no puede asistir. Gracias a su programa de ‘Red Table Talk’, el público ha logrado conocer este otro lado de la vida de la famosa pareja de Hollywood. En el último episodio de este show Sheree contó: “Will y yo somos mejores como co-padres que como marido y mujer. Nos juntamos para tener a Tre, nos costó a los dos hacerlo pero luego cambiamos”. Ante esta revelación Jada agregó: “Ustedes realmente disfrutan el uno del otro”, según declaraciones que recogió el portal de la revista Quién.com

La serie de Facebook Watch se ha convertido en todo un referente para otros programas y medios del mundo del espectáculo, ya que son muchas las celebridades que en ocasiones han llegado a abrirse emocionalmente en entrevista con Pinkett.

Jana Kramer también estuvo presente en este programa y destapó la pregunta que ronda la cabeza de muchos, mientras leen este artículo. Kramer cuestionó: “¿Alguna vez han tenido relaciones?”. Y aunque usted no lo crea, la que respondió fue Jada, la actual esposa de Will: “Nunca. Hacen viajes, yo no estoy allí. Hacen lo suyo. No están juntos de forma romántica, pero si él se va de gira con su madre y su hermana, es divertido para mí verlos disfrutar el uno del otro. Pero lleva tiempo”.

Jada se dio cuenta a tiempo de cómo sonarían sus palabras y el interés que éstas despertarían en la prensa sensacionalista, razón por la cual añadió: “No vamos a tener una pareja, dejémoslo claro porque saben que ese será el próximo rumor”.

Pero la conversación en ‘Red Table Talk’ fue mucho más profunda que airear la amistad de Will con su ex esposa. Jada habló sobre el perdón, sobre el daño que se puede generar dentro de una pareja y el proceso de sanación que se vive después de una terrible traición. Y es que aún cuando no estés dispuesto a perdonar, sí puedes ser amable.

