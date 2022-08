Willow Smith señala que su padre no debería ser castigado tan severamente

Han pasado ya casi cinco meses del desafortunado incidente en que el actor Will Smith abofeteó al comediante Chris Rock frente a las cámaras de televisión que trasmitían la 94ª edición de los premios Oscar.

A partir de ese momento, ni el hecho de haber justificado su acción, porque le estaban faltando al respeto a su esposa, la actriz Jada Pinkett Smith -quien padece alopecia-, evitó que todo el peso de las críticas le cayera encima a Will, cuya imagen se desmoronó junto a varios de los proyectos cinematográficos que tenía firmados con algunos estudios.

Aunque el actor de 53 años después de unos días intentó disculparse, ya todo fue en vano pues su imagen prácticamente fue despedazada.

“Quiero disculparme con la familia de Chris, específicamente con su madre. No me di cuenta, no estaba pensando en cuántas personas estaban resultado heridas en ese momento”, señaló Smith mediante un video que de poco le ha servido ante el silencio de un Chris Rock reacio a reconocer que tampoco estuvo bien emitir un chiste sobre la enfermedad que sacude a una compañera en la industria del entretenimiento.

En este sentido, Willow Smith, la hija menor del actor a quien hoy se le apunta por ser el más controversial de los últimos años, rompió el silencio y durante una entrevista concedida a la revista Billboard mencionó la forma de actuar de su padre fue una reacción humana que no debiera de ser castigada tan severamente.

“No me sacudió tanto como mis propios demonios internos. Veo a toda mi familia como humana, y los amo y acepto por toda su humanidad. Se espera que actuemos de una manera que no es propicia para una vida humana saludable y no es propicia para ser honesta”, señaló la joven de 21 años en alusión al hecho de que la sociedad no acepta las reacciones innatas al ser humano.

Lo cierto es que Will Smith no podrá asistir a eventos de la Academia de Hollywood durante una década y aunque se le permitió conservar el Oscar a mejor actor que obtuvo el pasado 27 de marzo por su papel en El método Williams, su carrera si bien no está declarada oficialmente sepultada, es muy difícil que pueda volver a situarse en el nivel de popularidad que le permitió convertirse en celebridad.

