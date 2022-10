Max Verstappen previo al GP de Estados Unidos “Estamos centrados en asegurar el Campeonato de Constructores”

Este domingo 9 de octubre regresa la Fórmula 1 con el Grand Prix de Estados Unidos que se llevará a cabo en el Circuito de Las Américas ubicado en la ciudad texana de Austin, Estados Unidos.

Luego de que Max Verstappen se hiciera con el Campeonato de Pilotos en el GP de Japón, la escudería austriaca Red Bull buscará definir el Campeonato de Constructores que domina actualmente con 619 puntos a falta de 4 carreras. Su más cercano competidor es Ferrari con 454 unidades.

Al respecto, precio al GP de Estados Unidos, Verstappen declaró: “Todavía estamos centrados en asegurar el Campeonato de Constructores para el equipo. El objetivo final es, por supuesto, ganar ambos, pero tenemos que mantener nuestras cabezas abajo, vendrá si seguimos dando buenos resultados”.

El horario del Grand Prix de Estados Unidos será a las 10:00 am Este / 9:00 am Centro / Pacífico 7:00 am Pacífico y será transmitido por Movistar F1 y DAZN.

Checo Pérez va por el subcampeonato

Con 253 puntos, Checo Pérez es dueño del segundo lugar del Campeonato de Pilotos, una posición que buscará defender para ser el subcampeón de la temporada y además, conseguir la mayor cantidad de unidades con su compañero para alcanzar el Campeonato de Constructores, título que Red Bull no levanta desde hace casi 10 años tras haberlo ganado en 2013.

“Hicimos una exhibición muy dominante la última vez en Japón, conseguimos el uno-dos y sería increíble repetir eso en Estados Unidos. ¡Creo que la multitud disfrutaría eso!”, dijo un emocionado Pérez.

La próxima semana la Fórmula 1 volverá al Autódromo Hermanos Rodríguez para lo que será el Grand Prix México.

