Óscar de la Hoya dona $1 millón de dólares para ayudar a pacientes con cáncer de mama

Sin duda alguna que Óscar de la Hoya es un amante de la filantropía. Una muestra de esto es que, en conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el expugilista mexico-americano donó $1 millón de dólares para ayudar a los pacientes con cáncer de mama. Esto, en alianza con el hospital Adventist Health White Memorial.

La contribución del 10 veces campeón mundial, quien fundó y dirige Golden Boy Promotions en el corazón del centro de Los Ángeles, permitirá una expansión significativa de los servicios de cáncer de mama para la comunidad de Boyle Heights, en Los Ángeles.

“Mi madre murió de cáncer de mama a la edad de 39 años, y no pasa un día sin que me pregunte qué más pude haber hecho para ayudar a prolongar su vida”, confesó De la Hoya sobre su madre, Cecilia. “Tengo la esperanza de que esta donación pueda ayudar a crear conciencia y guiar a otras personas que han sido tan bendecidas como yo a ofrecer un apoyo similar”, agregó.

Un ejemplo de filantropía

De La Hoya es un donante desde hace mucho tiempo al hospital, donde varios departamentos llevan su nombre en su honor, incluido el Centro de Cáncer Cecilia González De La Hoya, el Centro de Partos y Partos Óscar De La Hoya y el Centro de Cuidados Intensivos Neonatales Óscar De La Hoya.

Óscar es un importante filántropo, donante y socio de nuestro hospital. Estamos continuamente honrados y bendecidos por su generosidad”. John Raffoul, presidente del Adventist Health White Memorial

Cientos de mujeres son tratadas por cáncer de mama en el Adventist Health White Memorial todos los años. En este sentido, les dan crédito al hospital por prolongar sus vidas y mejorar su calidad de vida.

“Tuve el gran honor de agradecer personalmente a Oscar De La Hoya por este gran regalo que me ha dado, y por esta oportunidad en la vida que me ha dado a mí y a aquellos que se podría decir que no tienen una red de seguridad garantizada”. dijo Martha Guzmán, una paciente de White Memorial.

Asimismo agregó: “Hay muchas personas que están enfermas y no tienen muchos recursos y han encontrado esperanza en White Memorial a través de todo el personal, los médicos y el apoyo financiero. Gracias a Oscar y este hospital, podré ver a mi hijo casarse el próximo mayo, exactamente un año después de la cirugía de cáncer que salvó mi vida. Soy un milagro andante, y es gracias a este hospital”.

En las próximas semanas se llevará a cabo una presentación formal de la donación. De La Hoya, el personal de White Memorial y los pacientes estarán disponibles para responder preguntas.

