¿Qué beneficiarios del Seguro Social tendrán que pagar impuestos por aumento en cheques con base en COLA de 8.7%?

Algunos de los beneficiarios del Seguro Social que recibirán un 8.7% de aumento por Ajuste por costo de vida (COLA) a partir de enero del 2023 están obligados a pagar impuestos por esos fondos.

El COLA que entrará en vigor el próximo año hará que algunos jubilados lleguen a ciertos niveles de ingresos en los que deberán pagar impuestos sobre la renta por parte de las prestaciones que reciban del Seguro Social.

Los beneficios del Seguro Social son tributables con base en una fórmula que se basa en ingreso combinado o provisional. El cómputo se logra a través del ingreso ajustado bruto, añadiendo los intereses no imponibles y la mitad de sus beneficios del Seguro Social (50%).

“La fórmula empleada para determinar el impuesto es única. En primer lugar, se determina una cantidad que el Seguro Social designa ingresos combinados (a la que también se designa en algunos casos ingresos provisionales). Esta cantidad es el resultado de los ingresos brutos ajustados más los intereses exentos de impuestos derivados de inversiones, más el 50 por ciento de las prestaciones del Seguro Social”, explica el New York Times en un artículo del 13 de octubre.

Los pagos del Seguro Social se gravaron por primera vez en 1984. La intención era estabilizar las finanzas del programa.

Alrededor de un 40 % de todas las personas que reciben los beneficios de Seguro Social tienen que pagar impuestos sobre sus beneficios, de acuerdo con las cifras que maneja la Administración del Seguro Social.

Los impuestos a estos fondos aplican a contribuyentes individuales con ingresos combinados que inician en $25,000. En el caso de matrimonios que declaran en conjunto, la cifra en ingreso combinado empieza en $32,000.

Los individuos con ingresos entre $25,000 y $34,000 pagan hasta un 50% de impuestos por los beneficios. Lo mismo aplica en los casos de matrimonios con ingresos de entre $32,000 y $44,000.

Para individuos con más de $34,000 en ingresos combinados y $44,000 en el caso de parejas, hasta un 85% de sus beneficios del Seguro Social podrían ser tributables.

Debido a que los umbrales no se ajustan por incremento de salario o inflación, con el tiempo eso ha empujado a que los recipientes de los programas de la SSA paguen más impuestos, según información que cita NBC de Center for Retirement Research de Boston College.

“Si la inflación sube más rápido, los beneficios del Seguro Social serán todavía más altos en dólares nominales y más familias tendrán que pagar más en beneficios — reduciendo aún más el beneficio neto”, escribió Alicia Munnell, directora del centro y el director asociado Patrick Hubbard.

Al final del día, los resultados de cuánto pagarán los beneficiarios en impuestos dependerán de la situación financiera de cada persona o pareja.

La agencia federal anunció el 13 de octubre pasado un incremento por COLA de 8.7% en los cheques del Seguro Social y de Ingreso de seguridad suplementario (SSI) para discapacitados.

Lo anterior implica más de $140 dólares mensuales adicionales para cada recipiente.

Aunque los pagos por las primas de la Parte B del Medicare son deducidas de los fondos del Seguro Social, no se vislumbra un aumento considerable este año, como ocurrió el anterior. Esto representa un alivio para los jubilados ante el pronóstico de que les sobrará más dinero del incremento por COLA.

El COLA se determina con base en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W) que calcula la Oficina de Estadísticas Laborables del Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

“El propósito del COLA es asegurar que no reduzca el poder adquisitivo de los beneficios de Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) debido a la inflación. El COLA se basa en el aumento en el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W, por sus siglas en inglés), desde el tercer trimestre del último año que se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay un aumento, no puede haber un COLA”, detalla la oficina en un comunicado de prensa en su sitio web.

