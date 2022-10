Cristiano Ronaldo podría salir del Manchester United por cesión gratuita en el mercado de invierno según reportes

El portugués Cristiano Ronaldo podría tener sus días contados en el Manchester United. Y es que según reportes de ESPN, el Manchester United podría dejar partir a la estrella en el venidero mercado de fichajes en invierno y poner fin a una relación que se encuentra en sus peores momentos.

Según citaron las fuentes, el Manchester United le está buscando salida a Cristiano Ronaldo y su principal idea es hacer que el delantero salga de manera gratuita en una cesión, aunque de momento no habría equipos interesados.

El club inglés tomaría la drástica decisión por la última polémica en la que se vio involucrado Cristiano, al rehusarse a ingresar al terreno de juego y marcharse sin haber terminado el partido entre Manchester United vs. Tottenham del pasado miércoles.

Esta decisión trajo como consecuencia que fuese suspendido del encuentro ante Chelsea de este sábado y una multa económica cerca al millón de dólares.

Sin embargo esta acción de Cristiano no es nueva y ya en el partido de pretemporada ante Rayo Vallecano el luso fue sustituido en el entretiempo y minutos después abandonó las instalaciones de Old Trafford; posteriormente comunicó sus intenciones de no continuar en el club.

De igual manera las fuentes señalaron que la familia Glazer, dueños de los Red Devils, han tenido también intención de salir de Cristiano Ronaldo pero salvo la millonaria oferta del Al-Hilal no han habido otros interesados.

Gran parte del problema con el contrato de Cristiano Ronaldo es que existen pocos clubes en el mundo dispuestos a cancelar los $565,000 dólares semanales que devenga el seleccionado portugués.

Por último, desde el seno del equipo tienen esperanza que luego del Mundial de Qatar 2022, Ronaldo pueda tener un rol protagónico con el cual aparezcan interesados en hacerse con los servicios del goleador.

