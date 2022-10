Federico Valverde anotó el golazo europeo de la fecha en victoria del Real Madrid ante Sevilla [Video]

El mediocampista del Real Madrid, Federico Valverde, pareciera no tener límites en esta temporada luego que su capacidad goleadora volviera a hacerse presente en el encuentro ante Sevilla de este sábado en La Liga Española.

Valverde fue uno de los protagonistas en la victoria del Real Madrid 3-1 ante los sevillistas al anotar un verdadero golazo que podría meterse en los mejores tantos de la jornada del fútbol europeo en este fin de semana.

El uruguayo apareció en el marcador con una joya al tomar el balón y disparar cruzado desde fuera del área para poner el tercer y último gol del encuentro y sentenciar el marcador definitivo.

FEDE VALVERDE, ARE YOU SERIOUS??? pic.twitter.com/oAnRwi0efK — ESPN FC (@ESPNFC) October 22, 2022

El remate salió del pie de Valverde con tanta potencia que fue directo a la escuadra del arco defendido por Bono, quien hizo estatua y no pudo repeler el balón con dirección al arco.

El gol de Valverde complementó a los tantos de Luka Modric y Lucas Vasquez para cerrar la victoria del Real Madrid; en causa perdida por Sevilla FC Erik Lamela igualó en su momento por los visitantes.

Hasta la fecha el Real Madrid totaliza 31 puntos en la tabla, con seis por encima del FC Barcelona quien jugará el día domingo ante el Athletic de Bilbao. Vinicius finds Modric to open the scoring for Real Madrid ? pic.twitter.com/PM6lwMCYwn— ESPN FC (@ESPNFC) October 22, 2022 WHAT A COUNTER-ATTACK BY REAL MADRID TO MAKE IT 2-1 ? pic.twitter.com/sf5O5Az69Q— ESPN FC (@ESPNFC) October 22, 2022

