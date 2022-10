Benzema no termina de asimilar el haber ganado un Balón de Oro: “Es el colmo de la belleza, no se puede comprar… ¡Es una locura!”

El delantero y capitán del Real Madrid, Karim Benzema aún no logra aplacar la emoción de haber conquistado su primer Balón de Oro, que lo reconoce como el mejor futbolista del mundo en la última temporada para la revista ?France Football?, y que el francés ve como un momento histórico.

En una entrevista concedida precisamente a ?France Football?, Benzema intentó describir lo que significa el galardón y reconoció que siempre lo había buscado. “El Balón de Oro es algo diferente, magnífico? el colmo de la belleza. No se puede comprar. Es mío, yo mismo fui a buscarlo ¡Es una locura!“, expresó.

Au sommet de son jeu qu'il aspire à élever au rang d'art, Karim Benzema revisite « son » foot dans tous les sens pour expliquer ce qu'il voit, entend, sent et ressent en match > https://t.co/NJevMUxaAu #ballondor pic.twitter.com/BkgyGIACmz — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 22, 2022

Asimismo, el jugador indicó que sigue teniendo muchos sentimientos encontrados y que sin duda es el mejor reconocimiento individual de todas las disciplinas deportivas. “No hay un premio individual más bonito en todos los deportes. Siento alegría, orgullo? Hay muchos tópicos que me vienen a la cabeza”.

En ese sentido, el delantero del Real Madrid indicó que siempre había querido un Balón de Oro y que no se iba a retirar sin ganarlo. “El destino estaba escrito. No me veo dejando de jugar al fútbol sin este trofeo, tuve que ir a buscarlo. Lo quería. Hacía todo lo posible para conseguirlo, aunque tampoco era una obsesión que me volviera loco”. Tenía que averiguar cómo ganarlo”.

Por último, Benzema afirmó que este premio es gracias a todo su esfuerzo, dedicación y deseo de brindar un gran espectáculo a los fanáticos, “Tengo el Balón de Oro, he hecho historia. Yo juego al fútbol para dejar un legado, una acción, una emoción? lo que sea”, cerró.

El internacional con la selección de Francia ganó el Balón de Oro con amplia diferencia sobre sus rivales, entre los que estaba el polaco Robert Lewandowski, a quien le sacó nada menos que 265 votos de ventaja.

Lea también:

– Conmovedor: Con Balón de Oro Karim Benzema completó la promesa de tres partes que una vez le hizo a su madre

– Karim Benzema: ?He cumplido los tres sueños de mi vida?

– Presidente de Francia elogió a Benzema: ?pasará a la historia del fútbol?