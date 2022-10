Viral: Periodista argentino rompe en llanto tras entrevistar a Leo Messi y el propio jugador tuvo que consolarlo [Video]

Leo Messi es sin duda uno de los futbolistas que más emociones genera y una muestra de ello ha sido la reacción del periodista argentino Pablo Giralt, de la cadena Directv Sports, quien rompió en llanto luego de entrevistarlo y tuvo que ser consolado por el propio jugador.

Las emociones que genera Messi sobre los amantes, aficionados y trabajadores del fútbol son indescriptibles en algunas ocasiones y eso le ocurrió al comunicador, que quedó privado al momento de agradecer al astro argentino por haberle concedido la entrevista e intentar dedicarle unas palabras.

“Te deseo que seas muy feliz, que te vaya muy bien siempre, te lo mereces. Siento una profunda admiración por ti”, fue lo que pudo decir Pablo Giralt antes de soltar algunas lágrimas y no poder continuar hablando.

Al presenciar este momento, ?La Pulga? vio algo impactado y como ocurriría con cualquier joven, se quedó sin palabras y sonrió algo nervioso antes de recurrir a consolar al también experimentado narrador de fútbol.

Luego de haber sido consolado por el jugador del Paris Saint-Germain (PSG) y animado a continuar hablando, Giralt agregó: “Jamás pensé que iba a tener la suerte de estar contigo”.

Por su parte, Messi también se mostró algo apenado y pese a que normalmente es de poco hablar, consiguió las palabras exactas para agradecer a su compatriota por las palabras y dejar saber que pese a sus varios años de carrera, aún se sorprende del impacto que causa en la gente.

“Gracias, muchas gracias. Me emociona poder llegar así a las personas. Hay muchas personas en Argentina y en el mundo en general que siempre me acompañaron, me apoyaron. Soy un agradecido por todo el cariño que he conseguido en mi carrera“, sentenció.

