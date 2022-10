En ‘El Gordo y la Flaca’ compararon los cuernos de Shakira con los de Lili Estefan y ella reaccionó

‘El Gordo y la Flaca’ compararon los cuernos de Shakira con los de Lili Estefan, en un especial que hicieron sobre mujeres famosas engañadas y ella reaccionó.

A raíz del escándalo de la separación de Shakira y Gerard Piqué que no se detiene, y que se encendió estos últimos días, con el lanzamiento del tema ‘Monotonía’, el show de las tardes de Univision, más precisamente Tanya Charry preparó un informa sobre mujeres del mundo de la farándula que han sido engañadas, les han sido infieles, es decir le han puesto los cachos.

Comenzó con Jennifer Aniston que fue engañada por Brad Pitt con Angelina Jolie. Nombraron a Cloe Kardashian, Maribel Guardia, entre otras, y dejaron la estocada final, la Flaca.

“En nuestra casa hemos sufrido este tipo de situaciones, nuestra Lili Estefan sufrió en carne propia el engaño de su esposo por más de 25 años. Unas fotos lo mostraban con otra mujer, y aunque con dolor, nuestra Lilia agarró el toro por los cuernos, contó su historia y se divorció“, dijo Tanya.

Aunque, por supuesto, esto no fue sorpresa para Lili, y estamos seguros que pidieron su consentimiento para hacerlo, cuando regresaron al estudio, solo hubo un silencio que la propia Flaca decidió romper diciendo

“No esperen la historia, averígüenla, como dice de Shakira no es la primera ni será al última, pero es de los momentos más difíciles que puedes pasar en la vida sobre todo cuando tienes una familia“, aseguró.

Su compañero, Raúl de Molina, que no sabía cómo reaccionar porque confesó que no habían hablado antes de comenzar el show sobre este informe le dijo como todo un caballero:

“Tu divorcio fue hace 5 años, yo he visto el cambio tuyo a través de los años. Los primeros fueron difíciles, y ya tú eres una mujer feliz, y estás tan feliz como nunca en tu vida“.

A lo que Lili le respondió, y de paso le hizo una invitación a Shakira a escuchar de su experiencia para ayudarla en la que ahora la cantante está viviendo:

“Cuando uno pasa por situaciones así te vuelves más fuerte, la manera de vivir es diferente y el presente es lo más importante… Ya Shakira lo hablaremos, llegará el momento y lo hablaremos“, concluyó.

Recordemos que hace 5 años, en septiembre del 2017, a días de haber festejado los 25 años de casados, Lili sorprendió anunciando en ‘El Gordo y la Flaca’ que se separa de su esposo Lorenzo Luaces.

“Siempre les traigo noticias de entretenimiento y farándula, pero hoy, sorpresivamente, la noticia soy yo. Es por eso que quiero contarles personalmente y con el corazón en la mano que hoy inicié el proceso de separación de mi esposo, con quien he compartido mi vida por los últimos 28 años“, dijo Estefan en parte de su discurso.

Después se conoció que un paparazzo se había acercado a la producción de ‘El Gordo y la Flaca’ ofreciéndoles unas fotografías del ahora ex esposo de Lili con otra mujer. Las imágenes fueron compradas y sacadas del mercado.

Lili contó en el reality que hacía junto a su tía Gloria Esteban y su prima Emily, que ese día Lorenzo Luaces se fue de la casa y nunca más habló con él, no porque ella no quisiera, sino porque él no lo permitió.

Pero 5 años después, Lili es una mujer fuerte, como ella misma lo dijo, feliz y dispuesta a vivir el presente, que por ahora disfruta junto a sus hijos, familia y amistades.

