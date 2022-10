Cuál es el sueldo mínimo en cada estado de EE.UU.

Los miembros demócratas del Congreso propusieron aumentar el salario mínimo federal por hora el año pasado, pidiendo que los $7.25 dólares por hora que se pagan actualmente aumenten a $15 dólares para 2025.

Los partidarios de la Ley de Aumento Salarial abogan por aumentos salariales para casi 32 millones de estadounidenses, en particular para los trabajadores afroamericanos y latinos.

El proyecto de ley también propone salarios más altos para los empleados jóvenes, recién contratados y los que reciben propinas, así como para las personas con discapacidades, que a menudo están sujetas a un salario mínimo más bajo por separado.

Actualmente, el salario mínimo por hora en cada estado, según el Departamento de Trabajo de EE.UU. es:

Alabama: $7.25, no se requiere salario mínimo

Alaska: $10.34

Arizona: $12.80

Arkansas: $11.00

California: $14.00

Colorado: $12.56

Connecticut: $14.00

Delaware: $10.50

Florida: $10.00

Georgia: $5.15

Hawái: $12.00

Idaho: $7.25

Illinois: $12.00

Indiana: $7.25

Iowa: $7.25

Kansas: $7.25

Kentucky: $7.25

Louisiana: $7.25, no se requiere salario mínimo

Maine: $12.75

Maryland: $12.50

Massachusetts: $14.25

Michigan: $9.87

Minnesota: $10.33 ($8.42 para pequeños empleadores con ingresos anuales inferiores a $500,000)

Mississippi: $7.25, no se requiere salario mínimo

Missouri: $11.15

Montana: $9.20 ($4.00 para negocios no cubiertos por FLSA con salarios anuales de $110,000 o menos)

Nebraska: $9.00

Nevada: $10.50 ($9.50 si al empleado se le ofrecen beneficios de salud)

New Hampshire: $7.25

Nueva Jersey: $13.00 ($ 11.90 por hora para pequeños empleadores y de temporada)

Nuevo México: $11.50

Nueva York: $13.20 ($15.00 para los condados de la ciudad de Nueva York, Nassau, Suffolk y Westchester)

Carolina del Norte: $7.25

Dakota del Norte: $7.25

Ohio: $9.30 ($7.25 para empleadores con recibos anuales inferiores a $342,000)

Oklahoma: $7.25

Oregon: $13.50

Pennsylvania: $7.25

Rhode Island: $12.25

Carolina del Sur: $7.25, no se requiere salario mínimo

Dakota del Sur: $9.95

Tennessee: $7.25, no se requiere salario mínimo

Texas: $7.25

Utah: $7.25

Vermont: $12.55

Virginia: $11.00

Washington: $14.49

Virginia Occidental: $8.75

Wisconsin: $7.25

Wyoming: $5.15

Como puedes notar, cinco estados (Alabama, Luisiana, Misisipi, Carolina del Sur y Tennessee) no exigen un salario mínimo y por defecto aplican el salario mínimo federal.

Asimismo, 15 estados tienen un salario mínimo igual al mínimo federal de $7.25 por hora.

