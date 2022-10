Champions League: hora, fecha y TV de la quinta jornada para Estados Unidos

Esta semana continúa la acción en la fase de grupos de la UEFA Champions League. A falta de dos jornadas, Napoli, Bayern, Real Madrid y Manchester City aseguraron su clasificación a los octavos de final; mientras que Barcelona, Sevilla y Juventus requieren de un milagro para mantenerse en la competición.

En lo que va de la fase de grupos, solo Napoli, Bayern llevan puntuación perfecta (12 unidades). Liverpool, Inter, Chelsea PSG y Benfica podrían amarrar su clasificación esta fecha. Por su parte, Rangers y Viktoria Plzen ya están matemáticamente eliminados, en vista de que todavía no han sumado contables.

Las cadenas CBS y TUDN se encargarán de transmitir todos estos encuentros para Estados Unidos, y Paramount+, VIX+ y TUDN App lo harán vía streaming. A continuación, este es el calendario de la quinta jornada de la Champions League:

Champions League: quinta fecha

25 de octubre

– RB Salzburgo – Chelsea (12:45 pm ET)

– Sevilla FC – FC Copenhague (12:45 pm ET)

– Dinamo Zagreb – AC Milan (3:00 pm ET)

– Celtic de Glasgow vs. Shakhtar Donetsk (3:00 pm ET)

– RB Leipzig vs. Real Madrid (3:00 pm ET)

– Borussia Dortmund vs. Manchester City (3:00 ET)

– Paris Saint-Germain vs. Maccabi Haifa (3:00 pm ET)

– SL Benfica vs. Juventus FC (3:00 pm ET)

26 de octubre

– Club Brugge vs. Porto FC (12:45 pm ET)

– Inter de Milán vs. Viktoria Plzen (12:45 pm ET)

– SSC Napoli vs. Rangers FC (3:00 pm ET)

– Ajax de Ámsterdam vs. Liverpool FC (3:00 pm ET)

– Atlético de Madrid vs. Bayer Leverkusen (3:00 pm ET)

– FC Barcelona vs. Bayern de Múnich (3:00 pm ET)

– Tottenham Hotspur vs. Sporting CP (3:00 pm ET)

– Eintracht Frankfurt vs. Olympique Marsella (3:00 pm ET)

Time to get hyped for the #UCL



? All the 2022/23 UEFA Champions League fixtures ??https://t.co/NX7aRUeoZR— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2022

También puedes leer:

– ¿Qué necesita el FC Barcelona para seguir vivo en la Champions League?

– Los partidos clave de la jornada 5 de la Champions League: Chelsea y Milán con posibilidades reales, Barcelona y Sevilla dependen de milagros

– Final de Champions entre Real Madrid y Liverpool dejó ?gente traumatizada? por el gas lacrimógeno