Champions League: ¿dónde, cómo y cuándo ver la cuarta jornada en Estados Unidos?

Esta semana continúa la acción en la fase de grupos de la UEFA Champions League, con partidos de sumo interés. Uno de ellos es la revancha entre FC Barcelona e Inter de Milán, en el Camp Nou; y la vuelta del Chelsea vs. AC Milan en San Siro.

En lo que va de la fase de grupos, Napoli, Brujas, Bayern, Real Madrid y Manchester City llevan puntuación perfecta (9 unidades). Rangers, Viktoria Plzen y Maccabi Haifa, en tanto, todavía no han podido sumar contables y están al borde de la eliminación.

Las cadenas CBS y TUDN se encargarán de transmitir todos estos encuentros para Estados Unidos, y Paramount+, VIX+ y TUDN App lo harán vía streaming. A continuación, este es el calendario de la cuarta jornada de la Champions League:

Martes 11 de octubre

FC Copenhagen vs. Manchester City FC (12:45 pm ET)

Maccabi Haifa FC vs. Juventus FC (12:45 pm ET)

Dinamo Zagreb vs. RB Salzburg (3:00 pm ET)

AC Milan vs. Chelsea FC (3:00 pm ET)

Shakhtar Donetsk vs. Real Madrid (3:00 pm ET)

Celtic FC vs. RB Leipzig (3:00 pm ET)

Borussia Dortmund vs. Sevilla (3:00 pm ET)

Paris Saint Germain vs. Benfica (3:00 pm ET)

Miércoles 12 de octubre

SSC Napoli vs. Ajax de Ámsterdam (12:45 pm ET)

Atlético de Madrid vs. Club Brugge (12:45 pm ET)

Rangers vs. Liverpool (3:00 pm ET)

Bayer 04 Leverkusen vs. Porto FC (3:00 pm ET)

FC Barcelona vs. Inter de Milán (3:00 pm ET)

FC Viktoria Plzen vs. Bayern de Múnich (3:00 pm ET)

Tottenham Hotspur FC vs. Eintracht Frankfurt (3:00 pm ET)

Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella (3:00 pm ET)

También puedes leer:

– Barcelona y Atlético Madrid cierran el traspaso de Antoine Griezmann por menos millones de lo acordado

– Malas noticias para el Barcelona: tiene a medio equipo titular lesionado

– “Hay que recordarle quién es el Real Madrid”: Florentino Pérez deja por el piso al presidente del PSG

– Continúan los robos en el fútbol: disparos al aire para evitar otro atraco en casa de Ángel Di María