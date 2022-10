El Metropolitan Museum of Art presentará la primera gran exposición de Arte Maya en una década

El Metropolitan Museum of Art de Nueva York, popularmente conocido como MET, presentará una amplia exposición de arte maya titulada “Lives of The Gods: Divinity in Maya Art”.

Como lo indica su nombre, la muestra ahondará en las “vidas de los dioses” representadas a través de más de un centenar de obras y piezas recientemente descubiertas, de diversos materiales y dimensiones, en lo que hoy es Guatemala, Honduras y México, informó el director del recinto, Max Hollein, en un comunicado.

En el arte maya, una de las mayores tradiciones artísticas de las Américas antiguas, los dioses se representan en todas las etapas de la vida: como bebés, como adultos en la cima de su madurez e influencia y finalmente, a medida que envejecen.

Throne back. Usumacinta River area, Guatemala or Mexico, 600? 909. Limestone, W. 66 ½ in. (169 cm). Museo Amparo, Puebla, Mexico. SECRETARÍA DE CULTURA. INAH. -MEX. – Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

“Lives of The Gods: Divinity in Maya Art” destacará las narrativas visuales mayas de un grupo de dioses: seres sagrados que son personificaciones de elementos del cosmos, la naturaleza y la agricultura.

“‘Lives of the Gods” nos invita a experimentar el estimulante y profundo poder del arte visual maya” Max Hollein

“Esta impresionante exposición presenta obras de arte espectaculares, muchas rara vez vistas, especialmente en Nueva York, y reflexiones convincentes sobre las representaciones de lo divino; la importancia del conocimiento ancestral; y nuevos entendimientos de las prácticas creativas mayas y el papel del artista en la sociedad cortesana. Este seguramente será un espectáculo memorable para nuestros visitantes”, añadió.

Desde finales del pasado año, el museo desarrolla un amplio programa de rescate de la historia mesoamericana al establecer alianzas con varias instituciones culturales y gobiernos, como el préstamo de Guatemala de dos monumentos que datan del siglo VIII, expuestos actualmente en el lobby del MET.

Entre ellas la estela, Reina Seis Cielo de Naranjo-Sa?al, también conocida como Wak Chanil Ajau, una de las mujeres más influyentes e importantes del periodo Clásico Tardío de la Cultura Maya.

El objetivo principal de “Lives of The Gods: Divinity in Maya Art” es promocionar la riqueza de la cultura maya ante el mundo y para ello podrá ser apreciada a partir del próximo 21 de noviembre hasta el 2 de abril del 2023.

La exposición es posible gracias a la Fundación William Randolph Hearst, el Fondo Placido Arango, el Fondo Diane W. y James E. Burke, el Fondo Gail y Parker Gilbert, la Fundación Mellon y el Consejo Internacional del Metropolitan Museum of Art.

“Lives of The Gods: Divinity in Maya Art” se presentará también en el sitio web de The MET, así como en Facebook, Instagram y Twitter usando el hashtag #LivesOfGods.

K?in Lakam Chahk and Jun Nat Omootz (Maya sculptors, active late 8th century). Panel with royal woman. Usumacinta River region, Guatemala or Mexico, ca. 795. Limestone, W. 27 1/2 in. (69.8

cm). Cleveland Museum of Art, Purchase from the J. H. Wade Fund. (1962.32)

Sigue leyendo: Lanzan el programa Empire State para incrementar maestros en NY

– Se revela el tema de la MET Gala 2023: un tributo a Karl Lagerfeld