Enrique Guzmán rechaza volver a ver a Frida Sofía, quien lo acusó de hacerle tocamientos indebidos

Es feliz y desea seguir cantando, pero Enrique Guzmán, de 79 años, también es firme en la decisión de no ver más a su nieta Frida Sofía, quien lo acusó de hacerle tocamientos indebidos de niña.

“Mira, las mentiras caen solas, y la única desgracia es que estamos emparentados. Si no, yo hubiera tenido otro tipo de reacción. Le hubiera respondido de una forma fuerte, pero es familiar. Es mi nieta“, declaró según Agencia Reforma sobre la acusación pública que hizo la hija de Alejandra Guzmán en abril del 2021 en un programa de entretenimiento.

“Y lo demás, pues dejarlo fluir. El agua se asienta sola y solita te demuestra que no es cierto, que nunca lo he hecho. Nunca he tenido esa intención. Nunca he sentido ese tipo de inquietudes raras y extrañas… Esto es una tontería y una mentira“.

El cantante, quien se presentará en la Arena Monterrey el sábado 19 de noviembre con Los Locos del Ritmo y los Hermanos Carrión, dijo que su nieta lo hizo sentir muy mal.

“Ojalá que Dios le dé la seriedad y la tranquilidad de ver las cosas de otra manera. Yo me siento muy mal. En un principio me sentí muy mal. Después me dio coraje, después pensé que lo que sé hacer y lo que he hecho toda mi vida demuestra todo lo contrario de lo que ella mencionó con su denuncia“.

En un principio, aclaró el papá de Alejandra Guzmán, presentó una demanda; luego desistió.

Hoy en día, ¿le gustaría tener algún encuentro con su nieta?

No. Definitivamente, no.

¿Ni antes de morir le gustaría tener ese encuentro?

No.

