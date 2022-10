Hermana de Gaby Spanic dice que su chófer le ha hecho muchas cosas muy feas

Daniela Spanic ha sido víctima de violencia. La hermana de la reconocida actriz venezolana, Gaby Spanic, sufrió un atentado en su contra hace tan sólo unos días. Los hechos narrados sobre el incidente exponen que ésta fue golpeada en la cabeza mientras acudía a la Fiscalía de la Ciudad de México, con el afán de continuar con los trámites de su divorcio.

Después de que el trágico suceso se llevase acabo Gaby tomó las redes sociales para señalar al presunto agresor de su hermana. La protagonista de “La Usurpadora” señaló al chófer de su hermana, y según Daniela, los pensamientos de su hermana podrían ser acertados, y éste podría ser el autor considerado como el autor intelectual del ataque.

Daniela admite que éste no le propinó el golpe en la cabeza, pero en ese momento el señalado en cuestión no hizo ni el más mínimo intento de auxiliarla mientras la golpeaban, actitud que es considerada válida por muchos, ya que en efecto llama la atención que éste no haya hecho nada cuando ve que su jefa está siendo víctima de violencia delante de sus narices.

Sobre este duro momento, Daniela explica: “Sólo comencé a llorar cuando sentí el golpe”. Y del chófer recuerda: “Él estaba al lado mío y no hizo nada, le valió”, “Ese chófer siempre ha hecho lo que se le da la gana, porque me ha gritado en mi casa, me ha hecho de todo, realmente me ha hecho muchas cosas muy feas”.

El portal Mezcalent, expone que en declaraciones recientes, Daniela Spanic admitió que de momento ella no puede despedir a su chófer, ya que éste es pagado por su ex esposo. También agregó que al momento del ataque, éste chófer además de no hacer nada, literalmente sonreía mientras los hechos se llevaban acabo.

