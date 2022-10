Kenia Os cree que Christian Nodal la tiene bloqueada en redes sociales

Foto: Matt Winkelmeyer for Spotify / Getty Images

Kenia Os habla sobre Christian Nodal y admite que no mantiene comunicación éste, porque parece ser que el ex de Belinda la tiene bloqueada. La cantante conversó con la prensa recientemente, ahí fue cuestionada sobre el posible dueto que sostendría con Nodal, sin embargo la joven admitió que no tiene contacto con el intérprete de “Botella tras botella”.

La fiesta en la que Os compartió con la prensa fue por el lanzamiento de su segunda producción musical, el disco lleva por nombre “K23”. A las cámaras del programa Venga la Alegría les dijo: “Me encantaría colaborar con él y si tiene que pasar, pasará”.

Ricardo Cásares, Flor Rubio y Horacio Villalobos aplaudieron el trabajo que realiza Kenia Os y el éxito del cual ahora goza, ya que donde ésta más se mueve es en las redes sociales y desde ahí ha logrado construir una gran carrera no sólo como creadora de contenido sino también como cantante.

Kenia por su parte, sobre Nodal asegura que no sabe qué es lo que pudo haber pasado para que la comunicación entre ellos terminara. Ahora con esto aclarado faltará ver la reacción del ex de Belinda para ver si los deseos de colaborar se llevan acabo.

Kenia estuvo hace algunos meses en el programa Radio Divaza junto a La Jose y la Divaza en donde habló de sus orígenes, escándalos y también de su deseo por convertirse en una gran estrella de la música.

